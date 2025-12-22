15°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
sociedad
MPF Orienta: la fiscalía suma tecnología para facilitar el acceso a la justicia

El Ministerio Público Fiscal instaló códigos QR en puntos estratégicos de la ciudad para descargar su aplicación. La herramienta permite realizar consultas y trámites sin necesidad de concurrir a dependencias judiciales.
El Ministerio Público Fiscal continúa profundizando sus políticas de apertura hacia la comunidad mediante la promoción de la aplicación MPF Orienta. Como parte de esta estrategia, se ha iniciado la colocación de carteles informativos equipados con códigos QR en diversos espacios públicos y puntos estratégicos de la ciudad.

 

 

Estos dispositivos han sido diseñados para que los vecinos y vecinas puedan descargar la aplicación de manera rápida y sencilla directamente en sus teléfonos celulares. De esta forma, se busca facilitar el acceso a información clara y ofrecer una orientación inicial sobre las consultas y los trámites que se deben realizar ante la Fiscalía, optimizando los tiempos de respuesta.

 

 

MPF Orienta nació como una herramienta fundamental de acceso a la justicia. Su objetivo principal es brindar información útil y explicar detalladamente cómo actuar ante distintas situaciones legales. Además, orienta a los usuarios sobre los canales de atención adecuados según su caso particular, evitando la necesidad de que la persona deba concurrir de forma inmediata o presencial a una dependencia judicial para evacuar dudas iniciales

 

 

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política institucional consolidada que busca acortar la brecha entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Al incorporar recursos tecnológicos modernos, el Ministerio Público Fiscal no solo mejora la comunicación externa, sino que simplifica significativamente el primer contacto de la población con la justicia, haciendo el proceso más transparente y accesible para todos.

 

 

Se puede descargar en https://app.mpfchubut.gov.ar/mpforienta

 

