Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego

La Municipalidad de Esquel oficializó la declaración de la emergencia hídrica en todo el ejido urbano, una medida que se extenderá inicialmente hasta el mes de marzo. La decisión responde de manera directa a los bajos niveles de precipitaciones (nieve y lluvia) registrados durante el pasado invierno, lo que ha generado una merma crítica en las reservas de agua para la temporada estival.

Bajo la premisa de que "cuidar el agua es responsabilidad de todos", el municipio estableció un esquema estricto para el uso del recurso. Los vecinos deberán ajustar sus hábitos de consumo a los únicos horarios permitidos de riego, que han sido fijados de 6 a 8 hs por la mañana y de 21 a 24 hs por la noche.

Restricciones y sanciones La normativa es taxativa respecto a lo que ocurre fuera de esas franjas horarias. Se encuentra estrictamente prohibido:

El riego de jardines.

El llenado de piletas de cualquier tipo.

El lavado de vehículos particulares.

El lavado de veredas.

Desde el Ejecutivo Municipal informaron que se realizarán inspecciones constantes en los distintos barrios para asegurar el cumplimiento de la norma. Como medida disuasoria frente al derroche, se confirmó que las multas serán duplicadas para aquellos infractores que sean detectados haciendo un uso indebido del recurso esencial.

La campaña busca generar conciencia sobre la finitud del agua en un contexto de cambio climático y sequía regional. "Cuidar el agua hoy es garantizarla para mañana", subrayaron desde las áreas técnicas, instando a la comunidad a colaborar para evitar cortes de suministro durante los meses de mayores temperaturas.

F.P