Provincia firmó acuerdos de actividad turística, recursos forestales, soluciones habitacionales y desarrollo de infraestructura

El Gobierno del Chubut participó este miércoles del acto oficial por el 120° Aniversario de la ciudad de Esquel, donde se firmaron convenios vinculados con la ejecución de obras, la construcción de viviendas, la seguridad urbana, la protección del bosque nativo y el fortalecimiento del turismo.

Por disposición del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, funcionarios de organismos provinciales acompañaron la ceremonia central por el nuevo cumpleaños de la localidad cordillerana, la cual tuvo desarrollo pasadas las 11 horas en inmediaciones de la Plaza General José de San Martín, en pleno centro.

Junto al intendente municipal, Matías Taccetta, estuvo el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el ministro de Producción, Juan Pavón; el presidente del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra; y el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes.

Asistieron también el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el presidente del IPV, Guillermo Espada James; el titular de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; el subsecretario de Asuntos Municipales, Genaro Pérez; intendentes, concejales y referentes institucionales.

Reconocimientos y firma de convenios

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Oficial de la Provincia del Chubut, interpretados por la banda de música del Regimiento, se entregaron reconocimientos a deportistas laureados y a entidades que aportan a la comunidad, entre ellas la Cooperadora del Hospital, la Asociación Sirio Libanesa, bomberos voluntarios y brigadas que enfrentaron los recientes incendios en la región.

Seguidamente, y ante un nutrido número de personas, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Esquel rubricaron distintos convenios relacionados con temáticas de suma interés para la zona de la cordillera: la actividad turística, el cuidado del recurso forestal, soluciones habitacionales y el desarrollo de infraestructura urbana.

El Ministerio de Seguridad acordó la incorporación de herramientas tecnológicas para la prevención del delito en la ciudad. En tanto, que por intemedio de la cartera de Bosques se suscribió un acta compromiso para la asistencia técnica y administración de fondos dirigidos al programa de protección y conservación del bosque nativo.

Asimismo, el Ministerio de Producción y el municipio firmaron un acta para la entrega en comodato de locomotoras, vagones y jaulas destinadas al paseo turístico cultural situado en el ingreso a la localidad. También, el Gobierno confirmó el otorgamiento de un subsidio a productores pertenecientes a la Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces.

A su vez, Vialidad Provincial y el municipio suscribieron un acuerdo para pavimentar diversas calles con adoquines de hormigón. Al mismo tiempo, el Instituto de la Vivienda firmó el acta para la construcción de un cerco perimetral en el flamante Natatorio Municipal N° 2 y la edificación de cinco viviendas tuteladas.

Por último, la Secretaría de Infraestructura formalizó el convenio para iniciar la obra de abastecimiento de agua potable a 150 lotes en la zona del barrio Matadero. El organismo chubutense también confirmó la construcción de un tinglado en el CAF, sanitarios para el playón deportivo del barrio 81 Viviendas y treinta conexiones domiciliarias de gas.

Desfile cívico militar

El acto por los 120 años de Esquel culminó con el tradicional desfile cívico militar por la Avenida Ameghino. Participaron establecimientos educativos, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, colectividades, organizaciones culturales, agrupaciones, brigada contra incendios, y bomberos voluntarios, entre otras instituciones.

Cientos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos le dieron color al cierre de la ceremonia conmemorativa.