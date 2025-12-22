17°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina CAMOCH
22 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

La Liga de Cámaras de la cordillera se reunió para evaluar el año

A la cita en El Maitén concurrieron referentes de las cámaras de empresariales de Lago Puelo (CCTI), Epuyén,(CAMOCH Epuyen) El Maitén ( CAMOCH El Maitén) y Esquel (CAMOCH).
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Liga de Cámaras de la cordillera se reunió para evaluar el año.

 

La cita se dio en El Maitén concurrieron referentes de las cámaras de empresariales de Lago Puelo (CCTI), Epuyén,(CAMOCH Epuyen)  El Maiten ( CAMOCH El Maiten) y Esquel (CAMOCH), con el fin de evaluar las acciones desarrolladas durante 2025 y compartir una cena de camaradería.

 


Durante el encuentro los dirigentes intercambiaron propuestas y evaluaron la situación actual del sector en el corredor cordillerano, intercambiando opiniones sobre posibles soluciones a diversos temas de interés común.

 


También ponderaron la consolidación del grupo que crece en importancia desde su conformación y obtiene logros a nivel comarcal además de participar activamente en el contexto provincial, lo cual incentiva para ratificar el compromiso de seguir trabajando en representación de todo el arco emprendedor.
 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel
2
 Gualjaina celebra a sus primeras abogadas
3
 Noche de terror: Incendio destruyó tres viviendas y Bomberos rescataron un gatito con quemaduras
4
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
5
 Tres detenidos tras huir de un control y agredir a policías en Esquel
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -