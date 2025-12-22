La Liga de Cámaras de la cordillera se reunió para evaluar el año.

La cita se dio en El Maitén concurrieron referentes de las cámaras de empresariales de Lago Puelo (CCTI), Epuyén,(CAMOCH Epuyen) El Maiten ( CAMOCH El Maiten) y Esquel (CAMOCH), con el fin de evaluar las acciones desarrolladas durante 2025 y compartir una cena de camaradería.



Durante el encuentro los dirigentes intercambiaron propuestas y evaluaron la situación actual del sector en el corredor cordillerano, intercambiando opiniones sobre posibles soluciones a diversos temas de interés común.



También ponderaron la consolidación del grupo que crece en importancia desde su conformación y obtiene logros a nivel comarcal además de participar activamente en el contexto provincial, lo cual incentiva para ratificar el compromiso de seguir trabajando en representación de todo el arco emprendedor.



