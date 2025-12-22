17°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
22 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un sismo en Chaitén se sintió a ambos lados de la cordillera

Un sismo de magnitud 3.8 ML se registró este domingo a las 19:30 horas y si bien fue leve, su impacto fue reportado por las localidades lindantes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se registró un sismo en Chile y se registraron replicas del otro lado de la cordillera. El movimiento telúrico ocurrió este domingo por la tarde y tuvo como epicentro una zona al noreste de Chaitén, a unos 175 kilómetros de Bariloche.

 

Un sismo de magnitud 3.8 ML se registró este domingo por la tarde en Chile, con epicentro ubicado a 58 kilómetros al noreste de la localidad de Chaitén, generando percepción en distintas localidades de la región cordillerana a ambos lados de la frontera. 

 

De acuerdo a los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el evento ocurrió a las 19:32 horas y tuvo una profundidad aproximada de 164 kilómetros, lo que contribuyó a que el movimiento fuera leve y no se reportaran daños ni personas afectadas.

 

Si bien el sismo fue de baja magnitud, volvió a poner en evidencia la actividad sísmica habitual de la zona cordillerana, donde este tipo de eventos son monitoreados de manera permanente por los organismos especializados. Las replicas fueron reportadas en algunas zonas lindantes a Bariloche, con una intensidad leve.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel
2
 Gualjaina celebra a sus primeras abogadas
3
 Noche de terror: Incendio destruyó tres viviendas y Bomberos rescataron un gatito con quemaduras
4
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
5
 Tres detenidos tras huir de un control y agredir a policías en Esquel
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -