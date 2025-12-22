Un sismo en Chaitén se sintió a ambos lados de la cordillera

Se registró un sismo en Chile y se registraron replicas del otro lado de la cordillera. El movimiento telúrico ocurrió este domingo por la tarde y tuvo como epicentro una zona al noreste de Chaitén, a unos 175 kilómetros de Bariloche.

Un sismo de magnitud 3.8 ML se registró este domingo por la tarde en Chile, con epicentro ubicado a 58 kilómetros al noreste de la localidad de Chaitén, generando percepción en distintas localidades de la región cordillerana a ambos lados de la frontera.

De acuerdo a los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el evento ocurrió a las 19:32 horas y tuvo una profundidad aproximada de 164 kilómetros, lo que contribuyó a que el movimiento fuera leve y no se reportaran daños ni personas afectadas.

Si bien el sismo fue de baja magnitud, volvió a poner en evidencia la actividad sísmica habitual de la zona cordillerana, donde este tipo de eventos son monitoreados de manera permanente por los organismos especializados. Las replicas fueron reportadas en algunas zonas lindantes a Bariloche, con una intensidad leve.

SL