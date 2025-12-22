Se presenta en Esquel el primer libro de Candela Ripa

La escritora esquelense Candela Ripa presenta su primer libro "Si mi mochila hablara".

La joven es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y coordina talleres de escritura creativa. Vivió más de dos años en Europa y Australia, experiencias que nutren las siguientes historias.

La autora explica en el prólogo: "Siempre me gustaron los relatos y tuve la suerte de nacer rodeada de gente que me mostró esos mundos. Primero escuchaba y miraba, luego empecé a escribir cuentos, después tuve un diario íntimo. Siempre preferí escribir a mano, sin pensar demasiado en el destino de esas palabras. Solo respondiendo a la necesidad de hacerlo. Finalmente estudié algo que me llevó a encauzar el placer para lo profesional Hoy estoy publicando este libro y creo que es el resultado de todos esos caminos".



Ripa buscó oportunidades en otros paises durante la pandemia, y eso se refleja en el libro: "El primer país que empezó a dar permisos de trabajo fue Alemania, así que desarmé mi casa, para armar la mochila y me fui. Pero antes de partir, me compré un cuaderno de hojas lisas para escribir, dibujar, garabatear, o lo que sea que vaya a necesitar. Sin renglones, ni bordes. Lo llené con relatos diarios, emociones, sensaciones, ciudades visitadas, actividades hechas y fotos pegadas".

La realidad y la visión personal, reflejadas: "Historias con personajes reales que no volví a ver. Gente que incluso había olvidado y resurgieron gracias al impulso que tuve en su momento por relatar la situación entre mis hojas. Sentí que tenía que hacer algo con todo eso, que no podía quedar ahí. Con la experiencia que la universidad me había dado, decidí grabar algunos de esos relatos en formato de audiolibro. Era lo más cercano, lo más posible. Así empezó a tomar forma este proyecto sin siquiera imaginar que terminaría de esta forma, en tus manos.

Hoy lunes a las 19:30 horas en Rider Bar, 25 de mayo 478, habrá un encuentro no solo para adquirir el libro, sino para compartir detalles de la aventura creativa y vida de la autora.

SL