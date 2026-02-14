19°
Sabado 14 de Febrero de 2026
Micelio sigue presentando su nueva música, en Trevelin

Hoy sábado, en El Patio del Rock, ubicado en Avenida Coronel Fontana y Perito Moreno.
Escuchar esta nota

Micelio es una banda que nació hace tres años en la Patagonia. Al poco tiempo de formarse comenzaron a trabajar en su primer disco, un proceso que llevó dedicación y tiempo, con producción musical a cargo de Ary Wengier. La banda se completa con Leo Carcamo en bajo, y Kevin Muñóz en batería, aunque la grabación corrió por cuenta de Gustavo Pasalacqua.

 


La propuesta del grupo combina principalmente funk y soul, con algunos matices jazzeros y una base atravesada por el rock. Las canciones tienen un fuerte anclaje en el sur del país: las letras retratan distintas miradas sobre la vida en la Patagonia, sus paisajes, su gente y sus sensaciones cotidianas.

 


En los primeros días de febrero lanzaron su primera canción, y luego de presentarse en Futaleufú y en Esquel, llega el turno de Trevelin.

 

Hoy sábado, en El Patio del Rock, ubicado en Avenida Coronel Fontana y Perito Moreno.

 

A las 21 horas, comienza una nueva noche del nuevo proyecto de los reconocidos músicos locales que consolidan una nueva etapa.

 

SL

 

