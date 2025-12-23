“Tomé vinagre”, la respuesta de un conductor cuando el control de alcoholemia le dio positivo

Durante el pasado fin de semana, se vivió una situación tan llamativa como preocupante en la ruta 11, del municipio de Pinamar, Buenos Aires. En un operativo de control del tránsito, un conductor fue detenido y sometido a una prueba de alcoholemia en la que los resultados fueron positivos. Sin embargo, fue la excusa del individuo la que capturó realmente la atención de las autoridades involucradas: afirmó no haber consumido bebidas alcohólicas, atribuyendo el resultado de la prueba a su ingesta de vinagre.

Esta anécdota tuvo lugar en medio de los controles intensificados que suelen implementarse con motivo del Operativo Sol, un operativo dirigido a reforzar la seguridad vial durante la agitada temporada de verano en la región. Según se ha informado, la inédita declaración del conductor ocurrió en la madrugada del domingo, específicamente en el kilómetro 393 de la ruta provincial 11, donde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires había establecido un punto de control para revisar documentación y aplicar pruebas de alcoholemia de manera rutinaria.

El procedimiento, en sus primeras etapas, se desarrolló sin altercados; no obstante, todo cambió cuando el test reveló un alarmante resultado: 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera significativamente el límite legal autorizado. El sorpresivo argumento del conductor, "Tomé vinagre, no tomo alcohol", insistiendo aún después de ver los resultados reflejados en el aparato, provocó una respuesta tanto técnica como protocolar por parte del personal de control, quienes certificaron la precisión de los dispositivos utilizados.

Las consecuencias para el conductor no se hicieron esperar. En cumplimiento estricto de la normativa conocida como Ley de Alcohol Cero al Volante, vigente en toda la provincia, el infractor fue sancionado debidamente. Las penalizaciones incluyeron una multa, la retención de su vehículo en el acto y la suspensión de su licencia de conducir.

Cabe destacar que este incidente no fue un evento aislado. Datos oficiales del Ministerio de Transporte indican que durante este primer fin de semana del Operativo Sol, se incrementaron los controles nocturnos en vías clave del Corredor Atlántico. De los más de 1700 vehículos controlados, se registraron infracciones similares con niveles de alcoholemia que en algunos casos alcanzaron hasta 1,90 gramos por litro de sangre, viéndose afectadas alrededor de 50 licencias de conducción en su total.