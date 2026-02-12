Convocan a voluntarios para reconstruir más de 100 hogares tras los incendios

La organización Reconstruyendo Epuyén lanzó una convocatoria abierta para sumar voluntarios y voluntarias a las tareas de reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios 2025/2026 en Epuyén. El objetivo es reconstruir techos y hogares antes de la llegada del invierno.

Bajo el lema “Voluntariado para la Reconstrucción”, la iniciativa busca fortalecer el trabajo mediante jornadas solidarias organizadas en formato de “mingas”, donde vecinos y personas de distintos puntos del país colaboran ad honorem en la recuperación de las viviendas.

Más de 75 casas afectadas y una reconstrucción que continúa

Según informaron desde la organización, durante 2025 se quemaron más de 75 hogares, de los cuales solo 10 lograron reconstruirse ese mismo año. En lo que va de 2026, se suman aproximadamente 40 viviendas más que requieren intervención urgente.

La prioridad actual es avanzar con la reconstrucción de techos, una tarea fundamental para que las familias puedan enfrentar las bajas temperaturas patagónicas en condiciones aceptables.

Cómo funciona el voluntariado en Epuyén

Las jornadas de trabajo se organizan por grupos e incluyen espacios de encuentro, almuerzos compartidos y acompañamiento a las familias afectadas. La propuesta combina solidaridad, organización y contención social.

Entre las principales tareas se encuentran las limpiezas de terrenos, reconexión de agua y electricidad, construcción de plateas y estructuras, montaje de techos, traslados y logística.

Desde Reconstruyendo Epuyén remarcaron que se trata de un trabajo colectivo, donde cada aporte suma para acelerar el proceso de recuperación.

Cómo sumarse al voluntariado

Quienes deseen participar deben completar el formulario disponible en el perfil oficial de la organización, en la opción “Voluntariado para la Reconstrucción 25/26”.

Luego recibirán un mensaje de WhatsApp para coordinar la llegada y la estadía en la localidad.

Las novedades se publican a través de las redes sociales de Reconstruyendo Epuyén y mediante el número +54 9 294 591-6924 o el correo emergenciaignea2026esc9@gmail.com.

Reconstrucción en la Comarca

Los incendios que afectaron a Epuyén dejaron una profunda huella en la Comarca, pero también pusieron en evidencia la capacidad de organización y solidaridad. Esta convocatoria representa un nuevo paso en el proceso de reconstrucción colectiva.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento y remarcaron que cada voluntario representa “un abrazo necesario” para las familias que aún esperan recuperar su hogar.

En un contexto donde el tiempo apremia antes del invierno, Epuyén vuelve a demostrar que la fuerza social es uno de los recursos más efectivos.

