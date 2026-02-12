¡Llegó la noticia tan esperada! El incendio originado en Puerto Patriada está 100% controlado

Después de semanas de intenso combate y un operativo conjunto sin precedentes, el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada el 5 de enero fue declarado controlado al 100%.

El anuncio fue confirmado tras el último parte emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, en coordinación con organismos nacionales y equipos técnicos especializados. En paralelo, el foco en el Parque Nacional Los Alerces se encuentra contenido, mientras que el incendio en “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila” continúa activo.

Puerto Patriada: un operativo histórico y resultados concretos

El incendio afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal, matorral, bosque implantado y bosque nativo. Sin embargo, tras jornadas ininterrumpidas de trabajo en terreno, brigadistas confirmaron que ya no se registran columnas de humo ni puntos calientes en el área recorrida.

Durante el miércoles, personal del SPLIF Bariloche y Epuyén realizó inspecciones exhaustivas sin detectar actividad ígnea. Las lluvias y nevadas mejoraron notablemente las condiciones, aunque remarcaron que la consolidación del control responde principalmente al despliegue sostenido de recursos humanos y materiales.

En el operativo participaron decenas de brigadistas de distintos puntos de la provincia y el país, junto a maquinaria pesada, camionetas, autobombas y un importante soporte aéreo compuesto por dos aviones anfibios (SNMF – AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE), y tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE)

Actualmente, los medios aéreos permanecen en stand by mientras continúan recorridos preventivos en sectores donde anteriormente hubo puntos calientes.

Además, se desactivó el área logística montada en la Escuela N° 81, trasladándose la base a la Subcentral Golondrinas, junto con el recambio de personal del SPLIF Bariloche.

Condiciones climáticas favorables

Las condiciones meteorológicas acompañan este momento. Durante la última jornada la temperatura máxima fue de 11°C, con humedad relativa mínima del 80% y vientos del oeste entre 40 y 50 km/h. Para este jueves se prevé una máxima de 13°C y humedad mínima del 70%, con vientos en disminución hacia la tarde.

El trabajo previsto se centra en recorridos mínimos y observación preventiva.

Parque Nacional Los Alerces: incendio contenido

En el caso del incendio en el sector 5 del Parque Nacional Los Alerces (Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia), la superficie afectada estimada alcanza las 26.306 hectáreas.

Brigadistas de Córdoba y Cholila realizaron recorridos sin detectar columnas de humo ni anomalías térmicas. Los medios aéreos también permanecen en stand by. Si bien algunos caminos presentan dificultades por barro y greda, el operativo continúa activo con más de 100 personas y múltiples recursos desplegados.

Lago Cholila: foco activo bajo observación

El incendio en Desembocadura El Tigre – Lago Cholila, detectado el 5 de febrero, afectó unas 209 hectáreas de bosque nativo y continúa activo. No obstante, en las últimas horas no se registraron reactivaciones ni anomalías térmicas, por lo que las tareas se concentran en observación y monitoreo.

O.P.