Carrenleufú se prepara para la 7ma Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico

La localidad de Carrenleufú ya palpita lo que será la séptima edición de su evento máximo, la Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico. En una reciente presentación, las autoridades locales y provinciales brindaron detalles sobre el cronograma que comenzará el viernes 2 de enero, destacando un fuerte retorno a las tradiciones rurales y una propuesta de pesca deportiva con incentivos históricos para los participantes.

Alberto Rosas, Presidente de la Comuna Rural, enfatizó que este año la organización decidió dar un vuelco hacia lo tradicional para brindar un espacio de protagonismo a la gente de la zona. Sobre este cambio de enfoque, Rosas explicó: "Este año nos enfocamos en darle la oportunidad para que ellos también puedan participar con sus caballos y puedan mostrar un poco de lo que es la vida de campo y los juegos tradicionales que se hacían antiguamente". El predio abrirá sus puertas el viernes a las 14:00 horas con stands y juegos hípicos, mientras que las noches estarán reservadas para la música de artistas regionales y locales que están iniciando su carrera.

La gran novedad de esta edición es que la inscripción para el torneo de pesca será totalmente gratuita hasta el 30 de diciembre, buscando atraer a una cantidad récord de pescadores. Pablo Buono, de Pesca Continental, confirmó que el organismo actuará como fiscalizador y destacó el valor de los incentivos económicos al señalar que "si alguien saca un salmón, se va a hacer acreedor del premio en total y si hay más de uno, serán en función del tamaño". Asimismo, Buono recordó que los ejemplares de esta zona son piezas de gran porte que representan un desafío único para el deportista, asegurando que han tenido registros de otros años de más de 20 kilos.

Por su parte, el coordinador de Turismo Edgar Carrasco brindó detalles sobre la logística y la infraestructura disponible, mencionando que cuentan con catorce hospedajes y dos campings con buena capacidad. Respecto a la competencia principal, Carrasco subrayó la expectativa por el pique de esta temporada al comentar que "me parece que se están haciendo esperar para la fiesta", refiriéndose a los salmones que aún no han sido capturados masivamente en los días previos. También recordó que el torneo de futsal femenino será uno de los atractivos deportivos que iniciará la jornada del viernes para diversificar la propuesta.

El cierre de la fiesta estará marcado por el desafío en el campo de jineteada y propuestas novedosas para el público. Alberto Rosas adelantó que el domingo se realizará una tirada de riendas por la mañana y un gran desafío de tropillas por la tarde con importantes premios. Como atractivo inédito, el jefe comunal invitó a los vecinos y turistas a presenciar una carrera entre una moto y un caballo en la pasada de los tambores, describiéndolo como "un desafío nuevo para este año" que busca renovar el interés de quienes visitan la localidad año tras año.

