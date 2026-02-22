20°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ISFD 809EsquelAsamblea
22 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta en el ISFD 809: convocan a asamblea urgente por la suspensión de inscripciones en Historia y Geografía

Comunidad del ISFD 809 convoca a asamblea general este lunes 23 a las 20 hs. Se definirán acciones ante la decisión del Ministerio de suspender las inscripciones en Historia y Geografía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente 809 llevará adelante una Asamblea General este lunes 23 de febrero a las 20:00 horas en la sede del establecimiento. El encuentro tiene como objetivo analizar la situación institucional y coordinar las acciones a seguir luego de que el Ministerio de Educación del Chubut notificara la suspensión de las cohortes 2026 para los profesorados de Historia y de Geografía.

 

Según la información oficial emitida por la cartera educativa provincial, la medida se fundamenta en la baja cantidad de preinscriptos registrados para el próximo ciclo lectivo y se enmarca en una estrategia de optimización de recursos públicos. No obstante, desde el instituto señalan que la decisión afecta a más de treinta interesados que ya habían iniciado sus trámites de inscripción y genera incertidumbre sobre la continuidad de la oferta académica en la región.

 

La convocatoria está dirigida a estudiantes y docentes de ambas carreras, así como a la comunidad educativa en general. Durante la jornada se brindarán detalles sobre el estado actual de las gestiones y se debatirán los pasos administrativos o gremiales necesarios para solicitar la apertura de las inscripciones y garantizar el ingreso de nuevos estudiantes a los profesorados afectados.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
4
 Alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas en Chubut
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -