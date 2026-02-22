Alerta en el ISFD 809: convocan a asamblea urgente por la suspensión de inscripciones en Historia y Geografía

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente 809 llevará adelante una Asamblea General este lunes 23 de febrero a las 20:00 horas en la sede del establecimiento. El encuentro tiene como objetivo analizar la situación institucional y coordinar las acciones a seguir luego de que el Ministerio de Educación del Chubut notificara la suspensión de las cohortes 2026 para los profesorados de Historia y de Geografía.

Según la información oficial emitida por la cartera educativa provincial, la medida se fundamenta en la baja cantidad de preinscriptos registrados para el próximo ciclo lectivo y se enmarca en una estrategia de optimización de recursos públicos. No obstante, desde el instituto señalan que la decisión afecta a más de treinta interesados que ya habían iniciado sus trámites de inscripción y genera incertidumbre sobre la continuidad de la oferta académica en la región.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y docentes de ambas carreras, así como a la comunidad educativa en general. Durante la jornada se brindarán detalles sobre el estado actual de las gestiones y se debatirán los pasos administrativos o gremiales necesarios para solicitar la apertura de las inscripciones y garantizar el ingreso de nuevos estudiantes a los profesorados afectados.

E.B.W.