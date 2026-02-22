Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin

La Secretaría de Turismo de Trevelin sumó recientemente a tres jóvenes estudiantes que se encuentran en el tramo final de su formación académica. María Paz Salomón, Jaidalys Villegas y Lissi Almendra, alumnas de tercer año de la carrera de Guardaparque Universitario que se dicta en Esquel, se integraron al equipo técnico local para llevar adelante sus prácticas profesionales obligatorias. Esta instancia de formación resulta fundamental para que las futuras profesionales puedan volcar en el territorio los conocimientos teóricos adquiridos durante su trayectoria universitaria.

La formación de Guardaparque Universitario se centra en pilares esenciales como la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, la legislación vigente y el manejo estratégico de visitantes en áreas protegidas. A través de este convenio, las estudiantes tienen la oportunidad de consolidar su perfil técnico mientras enfrentan los desafíos reales que implica la gestión de un destino turístico de naturaleza. Su labor no solo refuerza su aprendizaje individual, sino que también potencia las capacidades operativas de la Secretaría mediante una integración directa en el campo de acción.

Durante las primeras jornadas de trabajo, las practicantes participaron activamente en tareas de mantenimiento y puesta en valor de diversos espacios públicos vinculados al circuito turístico regional. De cara a las próximas semanas, la agenda de trabajo contempla que las estudiantes se involucren en acciones de educación ambiental y brinden apoyo logístico en la atención al visitante, colaborando en las diversas iniciativas que la municipalidad lleva adelante para promover el patrimonio local.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, expresó su satisfacción por esta incorporación al señalar que la presencia de las estudiantes enriquece la labor cotidiana del organismo. La funcionaria destacó especialmente el compromiso y la energía que aportan las jóvenes, cuya perspectiva técnica orientada a la protección del entorno natural resulta clave para equilibrar el desarrollo de la actividad turística con la preservación del ecosistema en Trevelin.

E.B.W.