Domingo 22 de Febrero de 2026
El Gobierno provincial envió a la Legislatura la reforma a la Ley de Pesca

La iniciativa busca implementar el régimen de Ficha Limpia en el sector y coincide con una reestructuración en la Secretaría de Pesca tras la salida de Andrés Arbeletche.
El Poder Ejecutivo de Chubut formalizó el ingreso del Proyecto de Ley N° 005/2026 a la Legislatura provincial, proponiendo modificaciones a la actual Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. El eje de la reforma es la creación del Régimen de Ficha Limpia Pesquera, que establece como requisito para los titulares de permisos no poseer condenas firmes por delitos dolosos ni deudas fiscales. Esta restricción alcanza tanto a personas humanas como a empresas cuyos directivos o accionistas con participación relevante se encuentren en infracción, endureciendo las condiciones para la transferencia y renovación de autorizaciones de captura.

 

La presentación del proyecto se da en paralelo a cambios en la conducción del área pesquera provincial. Tras la salida de Andrés Pedro Arbeletche de la Secretaría de Pesca, el actual subsecretario Diego Brandán asumió la titularidad de la cartera. Este recambio de autoridades, que también alcanzó a la Dirección General de Puertos, se inscribe en un marco de reordenamiento administrativo tras las recientes tensiones entre el Ejecutivo y sectores de la cámara empresaria. La reforma busca dotar de mayor previsibilidad al sistema de otorgamiento de permisos, vinculando la actividad con el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales vigentes.

 

Entre los puntos técnicos, la normativa amplía las causales de caducidad por inactividad injustificada y refuerza la obligatoriedad de los contratos de abastecimiento. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de un Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera, una plataforma digital y pública que permitirá centralizar la información sobre sanciones y antecedentes de los actores del sector. Con esta reforma, la administración provincial apunta a consolidar un marco de control más directo sobre el recurso estratégico, asegurando la transparencia en cada etapa de la explotación marítima.

 

 

 

 

 

