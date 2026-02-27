Esquel apuesta a la energía solar y proyecta la extensión del Paseo de la Cascada con vagones ferroviarios

La modernización de los espacios públicos en Esquel avanza con un fuerte componente tecnológico y sustentable. Carolina Lemir, secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, explicó el funcionamiento de las nuevas instalaciones en el sector de la Cascada, destacando que el sistema cuenta con dos infraestructuras solares independientes.

Energía limpia y conciencia colectiva

"La luminaria solar tiene su propio panel fotovoltaico orientado al norte para captar la mayor radiación posible, mientras que los cargadores solares instalados del otro lado del paseo cuentan con su propio panel independiente", detalló la funcionaria.

Más allá de la inversión tecnológica, Lemir hizo un llamado especial a la comunidad: "La gente se está apropiando del espacio público y eso nos pone felices, pero apelamos a la conciencia colectiva. El buen uso hace que el equipamiento perdure; el abuso o mal uso acorta significativamente su vida útil. Lo que hacemos individualmente repercute en todos".

Lo que viene: Extensión y vagones ferroviarios

El proyecto de planificación urbana no se detiene. Lemir anticipó que, tras haber completado los primeros 400 metros lineales de mobiliario y plantación, el Paseo de la Cascada sumará 200 metros adicionales durante este 2026.

"La obra se va a extender pasando la Avenida Ameghino. Allí se proyecta la instalación de cuatro vagones ferroviarios, manteniendo toda la estética que eso conlleva para ampliar el paseo hacia ese sector de la ciudad", anunció con entusiasmo.

Verde sustentable en emergencia hídrica

Finalmente, la secretaria destacó el valor botánico del sector, que cuenta con más de 1.200 ejemplares, muchos de ellos nativos como el natre, senecio, onotera y botón de oro.

"Son especies xerófilas que llevan un riego por semana de solo una hora. En un contexto de emergencia hídrica, es fundamental entender que podemos tener espacios verdes y flores con un uso racional del agua", concluyó Lemir, invitando a los vecinos a recorrer y disfrutar de la biodiversidad del paseo.