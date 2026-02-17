Rawson: más de 60 mil personas celebraron el cierre de la Fiesta Provincial del Río

La ciudad de Rawson vivió un domingo histórico con el cierre de la 7° edición de la Fiesta Provincial del Río, una celebración que logró reunir a más de 60.000 personas durante todo el fin de semana. El paseo "El Elsa" y Playa Unión se colmaron de familias, vecinos y turistas que disfrutaron de una propuesta que combinó espectáculos de primer nivel, gastronomía y competencias deportivas.

La jornada final comenzó temprano con la tradicional Regata del Río y continuó por la tarde con una concurrida corrida atlética que involucró a participantes de todas las edades. En paralelo, el aroma de los fogones atrajo a una multitud hacia el concurso de asadores, uno de los grandes atractivos de esta edición que se complementó con un patio gastronómico y la presencia de artesanos locales.

En el escenario principal, el clima festivo fue creciendo con las presentaciones de artistas locales como el Dúo Dulce Destino y Don Gato Rockabilly, entre otros. El broche de oro estuvo a cargo de La Kuppé, que hizo bailar a la multitud con un show a pura cumbia. El intendente Damián Biss y funcionarios municipales acompañaron el evento, destacando el impacto positivo de la fiesta en la identidad y la economía de la capital rionegrina.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura local resaltaron el balance positivo de la organización, subrayando que el masivo operativo de seguridad permitió que el evento transcurriera sin incidentes. El éxito de esta séptima edición posiciona definitivamente a la Fiesta del Río como una de las fechas más importantes del calendario regional, proyectando un crecimiento sostenido para los próximos años.