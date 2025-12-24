Google Santa Tracker 2025: La ruta de Papá Noel ya se puede seguir en vivo por todo el planeta

La Nochebuena ya está aquí y, con ella, regresa una de las herramientas digitales más esperadas por las familias: el Google Santa Tracker. A través de esta plataforma, usuarios de todo el mundo pueden seguir el recorrido minuto a minuto de Papá Noel mientras atraviesa husos horarios para entregar sus regalos.

El radar utiliza la tecnología de Google Maps para mostrar la ubicación exacta del trineo, la distancia recorrida y el tiempo estimado para su llegada a cada región.

Mucho más que un mapa

Este año, la plataforma no solo se limita al seguimiento en vivo, sino que ofrece un "centro de entretenimiento" en el Polo Norte que incluye:

Minijuegos educativos : Actividades para que los niños aprendan habilidades básicas de programación o geografía mundial mientras juegan.

Contenido interactivo : Videos animados y juegos donde se puede personalizar a los elfos o ayudar en la fábrica de juguetes.

Datos curiosos: La herramienta brinda información sobre las tradiciones navideñas en los distintos países que Papá Noel va visitando durante su trayecto.

Cómo seguir el vuelo

La experiencia está disponible de forma gratuita ingresando a la web oficial de Santa Tracker desde cualquier navegador o dispositivo móvil. Además, quienes tengan el Asistente de Google pueden simplemente preguntar: "Hey Google, ¿dónde está Papá Noel?" para recibir una actualización inmediata de su ubicación.

De esta manera, la tecnología se pone al servicio de la ilusión, permitiendo que la espera de las 12 sea mucho más entretenida para grandes y chicos.

F.P