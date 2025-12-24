Fuerte temporal provocó inundaciones y caos en el AMBA

Un intenso temporal se desató este martes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y generó serias complicaciones, con inundaciones repentinas, caída de granizo y múltiples escenas de impacto que rápidamente se difundieron en redes sociales. El fenómeno ocurrió en la antesala de Nochebuena y Navidad, y golpeó con mayor fuerza a sectores del norte y oeste del conurbano bonaerense.

Los registros audiovisuales compartidos por vecinos muestran calles transformadas en verdaderos cauces de agua, automóviles parcialmente sumergidos y personas intentando avanzar entre el agua acumulada tras precipitaciones que se intensificaron en cuestión de minutos.

Uno de los episodios más llamativos se produjo en el Unicenter Shopping, en la localidad de Martínez, donde el agua ingresó al interior del centro comercial a través de filtraciones. Clientes y empleados se vieron sorprendidos por la situación y debieron improvisar tareas de limpieza con secadores y otros elementos para retirar el agua.

El temporal también afectó gravemente a la Autopista Panamericana, que quedó anegada en varios sectores. Algunos vehículos quedaron varados bajo el agua y varios conductores optaron por abandonar sus autos ante la imposibilidad de continuar circulando. En distritos como San Martín, Tres de Febrero y Vicente López se registraron acumulados cercanos a los 80 milímetros en muy poco tiempo, lo que provocó anegamientos súbitos en calles y avenidas.

Además de las inundaciones, se reportó caída de granizo en distintos puntos del AMBA, lo que incrementó la sensación de desorden y potenció la viralización de videos y fotografías del fenómeno.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias y tormentas para la jornada, en algunas zonas la intensidad superó lo previsto y se adelantó respecto de los horarios estimados. Las autoridades continúan monitoreando la situación y mantienen la alerta por inestabilidad, ya que el frente de tormenta podría seguir afectando la región de manera intermitente en las próximas horas.

R.G.