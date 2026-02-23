Doble crimen y cocaína: La historia de la red de "El Mencho" que operó en el país

La sombra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio argentino no es una sospecha, es un hecho probado judicialmente. El actual Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recordó recientemente los pormenores de la Operación “Bobinas Blancas”, un golpe ocurrido en 2017 que desnudó la ambición de "El Mencho" por controlar rutas desde el Cono Sur.

El operativo que lo cambió todo

En junio de 2017, una investigación liderada por Roncaglia (entonces jefe de la PFA) y el juez federal Adrián González Charvay, culminó en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca. Allí se hallaron 1.376 kilos de cocaína ocultos dentro de ocho bobinas de acero laminado, diseñadas para burlar escáneres. Simultáneamente, otros 486 kilos fueron incautados en Mendoza.

La droga tenía como destino España y Canadá, operando bajo la empresa fantasma Can Trade Connections, financiada con fondos provenientes directamente de México.

Expulsión y secretos en Ezeiza

En 2025, tres de los mexicanos clave en la logística —Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva— fueron expulsados del país tras cumplir parte de sus condenas de 14 y 15 años. Se llevaron consigo información vital sobre los mandos superiores del cartel, pero dejaron atrás una estela de sangre.





La abogada sicaria: El doble crimen de Núñez

La parte más cinematográfica y macabra de esta red ocurrió en junio de 2018. Rodrigo Alexander Naged Ramírez, considerado el jefe operativo de la célula en Argentina, fue asesinado junto a su hijo en un departamento del barrio de Núñez.

La justicia condenó a prisión perpetua a su propia abogada, Julieta Bonanno, por ser la "entregadora". Según la investigación:

Bonanno facilitó el ingreso de un sicario encapuchado (nunca identificado) al departamento mientras Naged se recuperaba de un ACV.

Se comprobó que la abogada mantenía una relación sentimental con una figura enigmática en México conocida como “La Tía”.

Investigadores sospechan que "La Tía" fue quien ordenó la ejecución de Naged desde México, bajo las directivas de la cúpula del CJNG.

Un peligro latente

Roncaglia recordó que esta organización no solo traficaba, sino que planeaba atentados contra magistrados y funcionarios argentinos. El caso de las "Bobinas Blancas" permanece como el recordatorio más crudo de que los carteles mexicanos no solo ven a la Argentina como un mercado de consumo, sino como una plataforma logística de exportación global custodiada por una violencia sin fronteras.



