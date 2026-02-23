15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43El Mencho
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Doble crimen y cocaína: La historia de la red de "El Mencho" que operó en el país

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes revive el caso "Bobinas Blancas". Una red que escondió casi dos toneladas de cocaína en rollos de acero y terminó con un doble asesinato en Núñez, donde una abogada local actuó como cómplice.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La sombra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio argentino no es una sospecha, es un hecho probado judicialmente. El actual Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recordó recientemente los pormenores de la Operación “Bobinas Blancas”, un golpe ocurrido en 2017 que desnudó la ambición de "El Mencho" por controlar rutas desde el Cono Sur.

 

El operativo que lo cambió todo

 

En junio de 2017, una investigación liderada por Roncaglia (entonces jefe de la PFA) y el juez federal Adrián González Charvay, culminó en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca. Allí se hallaron 1.376 kilos de cocaína ocultos dentro de ocho bobinas de acero laminado, diseñadas para burlar escáneres. Simultáneamente, otros 486 kilos fueron incautados en Mendoza.

 

La droga tenía como destino España y Canadá, operando bajo la empresa fantasma Can Trade Connections, financiada con fondos provenientes directamente de México.

 

Expulsión y secretos en Ezeiza

 

En 2025, tres de los mexicanos clave en la logística —Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva— fueron expulsados del país tras cumplir parte de sus condenas de 14 y 15 años. Se llevaron consigo información vital sobre los mandos superiores del cartel, pero dejaron atrás una estela de sangre.

 

La abogada sicaria: El doble crimen de Núñez

 

La parte más cinematográfica y macabra de esta red ocurrió en junio de 2018. Rodrigo Alexander Naged Ramírez, considerado el jefe operativo de la célula en Argentina, fue asesinado junto a su hijo en un departamento del barrio de Núñez.

 

La justicia condenó a prisión perpetua a su propia abogada, Julieta Bonanno, por ser la "entregadora". Según la investigación:

 

Bonanno facilitó el ingreso de un sicario encapuchado (nunca identificado) al departamento mientras Naged se recuperaba de un ACV.

 

Se comprobó que la abogada mantenía una relación sentimental con una figura enigmática en México conocida como “La Tía”.

 

Investigadores sospechan que "La Tía" fue quien ordenó la ejecución de Naged desde México, bajo las directivas de la cúpula del CJNG.

 

Un peligro latente

 

Roncaglia recordó que esta organización no solo traficaba, sino que planeaba atentados contra magistrados y funcionarios argentinos. El caso de las "Bobinas Blancas" permanece como el recordatorio más crudo de que los carteles mexicanos no solo ven a la Argentina como un mercado de consumo, sino como una plataforma logística de exportación global custodiada por una violencia sin fronteras.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
2
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
3
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
4
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
5
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -