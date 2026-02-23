Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF

En un hecho sin precedentes para el Ministerio Público Fiscal del Chubut, la Fiscalía de Lago Puelo formalizó la incorporación de su primera conductora oficial. Se trata de Elena Yanet Chavanne, quien obtuvo el primer puesto en el concurso abierto para cubrir la vacante de Chofer Categoría B en la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo (OUMPF-LP).

La designación representa un avance en términos de profesionalización y equidad dentro del organismo judicial.

Trayectoria de 20 años en el transporte profesional

Chavanne cuenta con dos décadas de experiencia en conducción profesional, con antecedentes en transporte de pasajeros. Entre sus logros figura haber sido la primera mujer habilitada para realizar transporte de larga distancia en la provincia de Neuquén.

Su recorrido incluye distintos empleos vinculados al traslado de personas en contextos exigentes, lo que fue especialmente valorado durante el proceso de selección.

La comisión evaluadora (presidida por el Fiscal Jefe, Dr. Carlos Díaz Mayer) subrayó que la postulante posee el “mayor trayecto de tipo profesional en el transporte de personas” entre todos los aspirantes al cargo.

Concurso de oposición y proceso de evaluación

El concurso se desarrolló en la localidad de El Hoyo y contempló varias instancias: una evaluación escrita, un examen oral centrado en escenarios críticos de conducción y una entrevista personal.

Chavanne alcanzó un puntaje total de 69,50, el más alto de la convocatoria. Durante la etapa oral, debió resolver situaciones prácticas vinculadas a emergencias en rutas de montaña y manejo en condiciones adversas como hielo y nieve, habituales en la geografía cordillerana.

Según consta en el acta, los evaluadores remarcaron que se mostró tranquila, segura y centrada, con capacidad para responder con dinamismo y precisión técnica, además de comunicarse de manera directa y profesional utilizando terminología adecuada para la función.

Reglamento

La incorporación se enmarca en la Resolución N° 007/25 PG, emitida por la Procuración General, que aprueba el nuevo Reglamento de Choferes y Uso de Vehículos Oficiales del MPF. La normativa establece que los vehículos oficiales deben ser conducidos exclusivamente por personal idóneo y categorizado.

Con este nombramiento, el Ministerio Público Fiscal suma experiencia técnica para el traslado seguro de magistrados y funcionarios en una zona caracterizada por rutas de montaña y condiciones climáticas cambiantes. Al mismo tiempo, el organismo da un paso hacia la igualdad de oportunidades en un rol históricamente ocupado por hombres.

La designación de Elena Yanet Chavanne consolida un proceso transparente de selección, y también representa un avance institucional para la Fiscalía de Lago Puelo y para el sistema judicial provincial en su conjunto.

O.P.