22°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta

Ocurrió en Comodoro Rivadavia. Los testigos del local bailable lograron identificarla a tiempo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut reportó el hecho ocurrido en Comodoro Rivadavia.

 


En la madrugada del domingo, a las 6 horas aproximadamente, el Servicio de Policia Adicional en Local  Nocturno " Ibiza Disco" ubicado en San Martin N°263, B° Centro, solicita colaboración en virtud de tener una aprehendida.

 

Al arribar personal policial, la damnificada indica que una joven le había sustraído elementos, denunciados en interior del local nocturno.

 

La situación se dio en un marco de agresión física dentro de dicho espacio.

 

Esa situación es detectada por testigos, quienes dan aviso a personal de policía adicional.

 

La agresora se dio a la fuga, y  luego de una persecución logran su demora en San Martin N°373 Local Nocturno "Draw".

 

La joven, en la pelea, le sustrajo una cartera color marrón y un celular Infinit Hot 40.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
2
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
3
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -