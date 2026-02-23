Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut reportó el hecho ocurrido en Comodoro Rivadavia.



En la madrugada del domingo, a las 6 horas aproximadamente, el Servicio de Policia Adicional en Local Nocturno " Ibiza Disco" ubicado en San Martin N°263, B° Centro, solicita colaboración en virtud de tener una aprehendida.

Al arribar personal policial, la damnificada indica que una joven le había sustraído elementos, denunciados en interior del local nocturno.

La situación se dio en un marco de agresión física dentro de dicho espacio.

Esa situación es detectada por testigos, quienes dan aviso a personal de policía adicional.

La agresora se dio a la fuga, y luego de una persecución logran su demora en San Martin N°373 Local Nocturno "Draw".

La joven, en la pelea, le sustrajo una cartera color marrón y un celular Infinit Hot 40.

SL