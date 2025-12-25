Cristina Kirchner presentó una complicación intestinal tras la cirugía

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Este miércoles, el equipo médico difundió un nuevo parte en el que informó la aparición de una complicación en el período posterior a la cirugía.



De acuerdo con el informe oficial, la paciente presentó un íleo postoperatorio, una alteración transitoria del funcionamiento intestinal que suele producirse luego de cirugías abdominales. Esta condición implica una parálisis temporal del intestino como consecuencia de la manipulación quirúrgica y de la respuesta inflamatoria del organismo.



El parte, firmado por la directora médica del sanatorio, doctora Marisa Lanffanconi, indicó que la evolución general se mantiene dentro de los parámetros esperados para el diagnóstico inicial. Para confirmar el cuadro se realizó una tomografía computada de abdomen, tras la cual se implementaron las medidas de soporte habituales, a la espera de una resolución favorable.



Asimismo, se informó que Fernández de Kirchner continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal, no presenta fiebre y permanece bajo estricta observación médica. Por el momento, no se estableció una fecha de alta, ya que la continuidad de la internación dependerá de la evolución clínica y de la resolución del íleo postoperatorio.



R.G.