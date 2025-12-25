17°
14° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaCGT
25 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La CGT analiza llevar a la Justicia la reforma laboral y cuestiona su constitucionalidad

La central obrera advierte que el proyecto impulsado por el Gobierno vulnera derechos básicos y ya trabaja en una eventual impugnación judicial si la iniciativa se aprueba sin modificaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en el análisis legal de la reforma laboral presentada por el Gobierno nacional y no descarta recurrir a la Justicia en caso de que el texto sea sancionado sin cambios por el Congreso. Así lo manifestó el cotitular de la central sindical, Jorge Sola.

 


El dirigente advirtió que, de prosperar el proyecto tal como fue enviado al Parlamento, el Ejecutivo enfrentará un nuevo frente judicial. Al mismo tiempo, señaló que la CGT buscará intensificar las conversaciones con senadores de distintos bloques para introducir modificaciones en aquellos artículos que consideran perjudiciales tanto para los trabajadores como para la estructura sindical.

 


Mientras se desarrollan esas gestiones políticas, el equipo jurídico de la central obrera ya inició un estudio exhaustivo del contenido de la reforma con el objetivo de definir la estrategia legal a seguir. Se trata del mismo grupo de abogados que a fines de 2023 logró que la Justicia declarara inconstitucional el capítulo laboral del DNU 70, tras una presentación realizada por la CGT.

 


Entre los puntos más cuestionados figura el artículo 88, que regula el ejercicio del derecho de huelga en sectores como el transporte, la educación y la salud. El texto establece niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza: un 75% de actividad en los servicios considerados esenciales y un 50% en aquellos catalogados como trascendentales.

 


Desde la central sindical sostienen que esa reglamentación es más restrictiva que lo permitido por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recuerdan que una disposición similar ya fue objetada por la Justicia en el marco del DNU 70.

 


Las críticas no provienen únicamente del ámbito sindical. Especialistas en derecho laboral y referentes del arco político también advirtieron que la redacción de algunos artículos podría derivar en una mayor judicialización de la reforma. En ese sentido, señalaron que ciertos puntos del proyecto generan ambigüedades e incertidumbre tanto para los trabajadores como para los empleadores, lo que podría complicar su aplicación práctica.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ashley regresó a Esquel luego de recibir el alta definitiva por segunda vez
2
 Madrugada de Navidad agitada en Esquel
3
 Google Santa Tracker 2025: La ruta de Papá Noel ya se puede seguir en vivo por todo el planeta
4
 La familia de Don Bosco se reunió en su nuevo predio para festejar un año increíble
5
 El folklore de la Patagonia en "Esto es ¡FA!": Sele Vera brilló junto a los grandes de la música nacional
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
4
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
5
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -