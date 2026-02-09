18°
sociedad |
Por Redacción Red43

Comodoro Rivadavia: El Registro Civil realizará un operativo de DNI con su Unidad Móvil

El Ministerio de Gobierno desplegará la Unidad Móvil del Registro Civil los días 20, 21 y 22 de febrero. La iniciativa busca descentralizar los servicios del Estado y permitir que los vecinos gestionen su DNI en sus propios barrios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, anunció la realización de un operativo especial para la tramitación de DNI en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La iniciativa tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la documentación esencial y acercar los servicios del Estado directamente a los vecinos.

Cronograma de Atención y Ubicaciones

El operativo se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas, distribuidas en dos puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso de los vecinos. La actividad comenzará el viernes 20 de febrero en la Unión Vecinal Abel Amaya, ubicada en Av. Chile 1900, en el horario de 09:00 a 17:00 hs.

 

Posteriormente, el cronograma se trasladará al Club Náutico y de Pesca Cte. Espora, sobre la Av. Costanera, donde se realizarán las dos jornadas restantes: tanto el sábado 21 como el domingo 22 de febrero, el operativo atenderá al público de 10:00 a 18:00 hs.

Cómo solicitar un turno

 

Para garantizar una atención organizada, los interesados pueden gestionar sus turnos de manera anticipada a través de DINO, el asistente virtual de la provincia. Tambien se pueden comunicar a traves de Whatsapp, comunicandose con el siguiente numero : 280 460-3466

Importante: Se recomienda a los ciudadanos solicitar el turno con antelación para asegurar su lugar y agilizar el proceso del trámite durante los días del operativo.

 

