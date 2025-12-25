La Policía del Chubut realizó allanamientos vinculados a un violento robo en Trelew

En el marco del Plan Verano Seguro, el personal de la subcomisaría del Barrio Inta de la Policía del Chubut, en Trelew, desarrolló una serie de allanamientos simultáneos en distintos sectores de esa ciudad en los que se identificó a todas las personas presentes en las viviendas, se secuestró una chaquetilla de la Policía y cartuchos calibre 22 mm.

También se secuestraron celulares, prendas de vestir, y se incautaron once plantas de cannabis como también otros elementos útiles para una investigación en curso por un robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda y por daños y amenazas.

Este operativo se llevó adelante a partir de la denuncia de una damnificada, quien describió que el 19 de diciembre su vivienda fue atacada por un grupo de siete personas y uno de los individuos amenazó de muerte con un arma a los integrantes de la familia incluyendo a un niño de 5 años y un bebé de apenas 5 meses. En el lugar, el agresor efectuó un disparo en la parte trasera del domicilio con el fin de intimidar a los presentes.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron notificadas de una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la víctima y a su grupo familiar.

El operativo contó con la supervisión del jefe de la Unidad Regional Trelew, comisario inspector Walter Ibarra y efectivos de la Subcomisaría Inta, División Drogas y Leyes Especiales, GEOP, División Canes y la Policía Científica.

Agilidad del trabajo investigativo

Estas acciones demuestran la agilidad del trabajo investigativo para desarticular grupos involucrados en delitos violentos que afectan la seguridad de las familias.

Además, se obtuvieron resultados importantes para profundizar la investigación y se activaron medidas de protección para la víctima y sus familiares a pocos días del grave hecho que enfrentaron.

Los procedimientos fueron dispuestos por la fiscal Ruth Ortega y fueron autorizadas por el juez penal Marcos Napoli.

R.G.