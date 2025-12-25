17°
14° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad TrelewChubut
25 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut realizó allanamientos vinculados a un violento robo en Trelew

Se secuestraron once plantas de cannabis, una chaquetilla del uniforme policial, cartuchos de bala, prendas de vestir y se recuperaron algunos elementos sustraídos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del Plan Verano Seguro, el personal de la subcomisaría del Barrio Inta de la Policía del Chubut, en Trelew, desarrolló una serie de allanamientos simultáneos en distintos sectores de esa ciudad en los que se identificó a todas las personas presentes en las viviendas, se secuestró una chaquetilla de la Policía y cartuchos calibre 22 mm.

 

También se secuestraron celulares, prendas de vestir, y se incautaron once plantas de cannabis como también otros elementos útiles para una investigación en curso por un robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda y por daños y amenazas.

 

Este operativo se llevó adelante a partir de la denuncia de una damnificada, quien describió que el 19 de diciembre su vivienda fue atacada por un grupo de siete personas y uno de los individuos amenazó de muerte con un arma a los integrantes de la familia incluyendo a un niño de 5 años y un bebé de apenas 5 meses. En el lugar, el agresor efectuó un disparo en la parte trasera del domicilio con el fin de intimidar a los presentes.

 

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron notificadas de una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la víctima y a su grupo familiar.

 

El operativo contó con la supervisión del jefe de la Unidad Regional Trelew, comisario inspector Walter Ibarra y efectivos de la Subcomisaría Inta, División Drogas y Leyes Especiales, GEOP, División Canes y la Policía Científica.

 

 

Agilidad del trabajo investigativo

 

Estas acciones demuestran la agilidad del trabajo investigativo para desarticular grupos involucrados en delitos violentos que afectan la seguridad de las familias.

 

Además, se obtuvieron resultados importantes para profundizar la investigación y se activaron medidas de protección para la víctima y sus familiares a pocos días del grave hecho que enfrentaron.

 

Los procedimientos fueron dispuestos por la fiscal Ruth Ortega y fueron autorizadas por el juez penal Marcos Napoli.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ashley regresó a Esquel luego de recibir el alta definitiva por segunda vez
2
 Madrugada de Navidad agitada en Esquel
3
 Google Santa Tracker 2025: La ruta de Papá Noel ya se puede seguir en vivo por todo el planeta
4
 La familia de Don Bosco se reunió en su nuevo predio para festejar un año increíble
5
 El folklore de la Patagonia en "Esto es ¡FA!": Sele Vera brilló junto a los grandes de la música nacional
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
4
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
5
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -