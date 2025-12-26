16°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga

La denuncia la realizaron los vecinos al advertir movimientos “extraños” en la vivienda. Los padres fueron detenidos y en la casa se encontraron animales y bebidas alcohólicas.
Por Redacción Red43

Un estremecedor caso de abuso sexual infantil y trata de personas fue descubierto en Castelar Sur, partido de Morón, Buenos Aires, luego de un operativo policial que permitió rescatar a tres adolescentes, de entre 15 y 17 años, que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

 

La investigación se inició a partir de la preocupación de vecinos, quienes advirtieron un constante movimiento de personas en una vivienda precaria de la zona. Tras alertar a las autoridades, se logró establecer que los menores eran entregados por sus propios padres a distintos hombres, a cambio de dinero y estupefacientes.

El procedimiento fue el resultado de una tarea investigativa encabezada por la fiscal Marisa Monti, titular de la Fiscalía N° 9 de Morón, con la colaboración de un equipo especializado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El operativo fue denominado “Operación Belén”.

El allanamiento, ordenado por el juez Maximiliano Carletti, del Juzgado de Garantías N° 4, se llevó a cabo a mediados de diciembre. Al ingresar al domicilio, los efectivos se encontraron con un escenario de abandono e insalubridad, con gran cantidad de animales, restos de bebidas alcohólicas y condiciones generales deplorables.

Los adolescentes fueron rescatados de inmediato y puestos bajo resguardo de la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Morón, donde reciben contención y acompañamiento. Además, serán sometidos a pericias médicas y psicológicas para evaluar su estado de salud integral.

 

En relación con los animales hallados en la vivienda, la fiscal informó que una ONG proteccionista realizará un seguimiento del caso y que familiares de las víctimas se harán cargo de su cuidado.

Por su parte, los padres de los adolescentes fueron indagados a comienzos de esta semana y permanecen detenidos con prisión preventiva, imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, doblemente agravado.

“Es fundamental el trabajo articulado y sostenido durante los 365 días del año por parte de las áreas especializadas en abuso sexual infantil y trata de personas, así como el compromiso de las fuerzas de seguridad para proteger los derechos de niños y adolescentes”, expresó la fiscal Monti.

Asimismo, destacó el rol clave de la comunidad: “La intervención fue posible gracias a la denuncia de vecinos y familiares cercanos, lo que permitió actuar con rapidez y proteger a las víctimas”, concluyó.

 

 

 

 

