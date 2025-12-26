16°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

El Presupuesto llega al Senado con votos ajustados y tensión política

El Senado sesiona este viernes en un clima de negociaciones finas y cruces políticos para tratar el Presupuesto 2026, el proyecto central del Gobierno, que enfrenta resistencias de la oposición y una votación ajustada en la Cámara alta.
Por Redacción Red43

El Senado de la Nación realizará este viernes la sesión con la que busca poner fin a su actividad legislativa de 2025 y avanzar en dos proyectos centrales para el Gobierno de Javier Milei: la ley de Presupuesto 2026 y la denominada Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas son consideradas estratégicas por el oficialismo libertario, que apunta a enviar señales de previsibilidad y orden fiscal al mercado en el cierre del año.

 

La reunión del pleno está convocada para las 12 del mediodía y se inscribe dentro del período de sesiones extraordinarias, que el Poder Ejecutivo extendió hasta el martes 30 de diciembre. El foco principal estará puesto en el Presupuesto, un texto que llega con artículos sensibles y genera tensiones con sectores de la oposición dialoguista, especialmente de cara a la votación en particular, donde la aritmética parlamentaria aparece más ajustada.

 

Presupuesto 2026: el eje de la sesión

 

El proyecto de Presupuesto 2026 concentra la mayor expectativa y también las principales diferencias políticas. Para el Gobierno, su sanción es determinante para consolidar el rumbo económico y mostrar disciplina fiscal. Para la oposición, en cambio, algunos puntos del articulado despiertan reparos y anticipan debates intensos, con negociaciones finas voto a voto.

 

 

En ese contexto, la sesión se perfila como una prueba de fuego para la capacidad del oficialismo de ordenar mayorías en la Cámara alta, donde no cuenta con números propios y depende de acuerdos con bloques aliados o sectores provinciales.

 

Juramento y reclamos en el inicio del debate

 

Además del tratamiento legislativo, la jornada tendrá otros dos momentos que prometen captar la atención política. En primer lugar, el senador Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, deberá jurar en su banca en reemplazo de Lorena Villaverde, quien nunca pudo asumir debido a su historial judicial.

 

En segundo término, se esperan fuertes quejas del interbloque kirchnerista, rebautizado como “Popular”, por el reparto de comisiones acordado entre el oficialismo y la oposición dialoguista. 

 

 

O.P.

 

