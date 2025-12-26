16°
Viernes 26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Morir en Nochebuena: tenía 81 años, se atragantó durante la cena y no pudieron salvarla

Pese al esfuerzo de los familiares, la mujer llegó al hospital sin signos vitales. Angustia y desesperación.
Por Redacción Red43

Una mujer de 81 años de la ciudad cordobesa de Despeñaderos, se encontraba junto a su familia durante la cena de Nochebuena y en un descuido se atragantó con la comida. Más allá de que los familiares intentaron asistirla y realizarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, los esfuerzos no alcanzaron. Para cuando la mujer llegó al hospital, ya se encontraba sin vida. 

 

 El episodio ocurrió en una vivienda de la localidad cordobesa de Despeñaderos, fue trasladada a un hospital trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia, pero allí se constató que había fallecido.

 

 Según la información de los medios locales, todo se inició cuando la mujer comenzó a realizar gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo. Más allá de que el hombre haya alertado al resto de los familiares que estaban en el lugar sobre la obstrucción provocada por la comida y de inmediato hayan intentado asistirla y aplicarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, no pudieron salvarla. En medio de esa situación la trasladaron de urgencia al Hospital de Alta Gracia, pero los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales. 

 

 

 

 

