Desde Esquel, un importante aporte para los Bomberos Voluntarios de Epuyén

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén recibió una donación de 800 litros de combustible Infinia Diesel, un aporte que permite garantizar el funcionamiento de los móviles de emergencia y fortalecer la capacidad operativa del cuartel ante incendios y distintas situaciones de riesgo en la Comarca Andina.

La donación fue realizada por Aeropuertos Argentina – Aeropuerto de Esquel, en un gesto que fue valorado por la institución bomberil como fundamental para sostener la respuesta rápida en un contexto donde los costos operativos y la demanda de intervenciones continúan en aumento.

Desde Bomberos Voluntarios de Epuyén subrayaron que el combustible es un recurso indispensable para el despliegue de autobombas y vehículos de apoyo, especialmente en una zona con características rurales, forestales y de interfaz, donde las distancias y los tiempos de respuesta son determinantes. “Este acompañamiento fortalece nuestra capacidad de respuesta ante incendios y emergencias, permitiéndonos seguir cuidando a nuestra comunidad”, expresaron desde la institución.

Reconocimiento a la gestión solidaria

En el agradecimiento público, los bomberos distinguieron especialmente la labor del Sr. Miguel Vieyra, del Aeropuerto de Esquel, por su compromiso, predisposición y gestión solidaria, que hicieron posible la concreción de la donación.

La colaboración fue valorada no solo por el volumen del aporte, sino también por el trabajo articulado entre instituciones. Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén remarcaron que este tipo de acciones contribuyen de manera concreta a la prevención y a la respuesta ante emergencias, y remarcaron la importancia del apoyo de organismos y empresas para fortalecer a las instituciones que cumplen un rol importante en el territorio. “Gracias por apoyar el trabajo voluntario y por contribuir de manera concreta a la seguridad de todos y todas”, señalaron.

