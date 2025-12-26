Balance positivo de seguridad tras los festejos navideños en la ciudad

El balance del operativo de seguridad desplegado durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad arrojó resultados "más que satisfactorios", según informó el Comisario Inspector Cristian Azócar. Bajo el marco del programa "Verano Seguro", la Unidad Regional implementó una orden operacional que movilizó a diversas divisiones, incluyendo la Sección Operaciones, el GRIM e Infantería, con el objetivo de garantizar celebraciones tranquilas.

Noche sin incidentes mayores

A pesar de la masiva concurrencia de público en locales nocturnos y bailes populares durante la madrugada del 25, la autoridad policial destacó la ausencia de delitos. "No se registró ningún incidente, contravención ni hecho menor en relación a estos eventos", señaló Azocar, subrayando que la presencia preventiva fue clave para mantener el orden en el ámbito jurisdiccional.

Intervenciones por quema de pastizales

El punto de conflicto se centró en la zona de la ladera del cerro, en inmediaciones de las calles Pellegrini y Humpreys (Cañadón de Bórquez). Tras varias intervenciones de Bomberos y vecinos para sofocar focos ígneos el 24 por la noche, durante la madrugada del 26 se logró identificar a los responsables. "Se logró la demora de dos menores de 11 y 15 años, identificados por los vecinos como autores de la quema de pastizales. Tras las actuaciones correspondientes, fueron restituidos a sus progenitores", detalló el Comisario.

Riña en el sector céntrico

En la continuidad de los festejos, alrededor de las 3:00 de la mañana de este viernes, el personal apostado en el centro detectó una pelea grupal en la intersección de San Martín y Fontana. Al arribo de los móviles policiales, la mayoría de los participantes se dispersó, aunque se procedió a la demora de dos jóvenes, también menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres en la dependencia policial.

Para la fuerza policial, el despliegue cumplió con las expectativas. "En el contexto general y ante la gran cantidad de gente convocada, consideramos que el resultado fue ampliamente satisfactorio. No hubo denuncias posteriores ni hechos de gravedad", concluyó Azocar.

E.B.W.