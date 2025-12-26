¿Arruina el clima los planes del último fin de semana de 2025?

La jornada comenzó con lluvias continuas, cuando el agua volvió a decir presente en buena parte de la Comarca Andina. El cielo permanece cubierto, con lluvias de variada intensidad y viento fuerte del sector oeste y sudoeste.

Según el SMN, la mañana será el período más complejo del día, con lluvias fuertes, probabilidad de precipitación entre el 70 y el 100%, Temperatura cercana a los 11°C y vientos de 51 a 59 km/h, con ráfagas de hasta 87 km/h, e incluso superiores de forma puntual.

Alerta amarilla por lluvias y viento en la Comarca Andina

El organismo nacional emitió alerta amarilla por lluvias para la mañana de este viernes. Se esperan acumulados de 10 a 25 milímetros, aunque en zonas altas podrían superarse esos valores.

Además, rige alerta amarilla por viento durante toda la jornada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas de 40 a 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h de manera puntual.

Cómo seguirá el tiempo durante el día

Tarde: las lluvias perderán intensidad y se presentarán de forma aislada. La temperatura ascenderá hasta los 17°C , pero el viento seguirá siendo protagonista, con ráfagas fuertes.

Noche: se esperan lloviznas y cielo cubierto, con un descenso de la temperatura hasta los 10°C y vientos aún moderados a fuertes.

Aunque hacia la tarde podrían darse algunas mejoras temporarias, el viento persistirá durante todo el viernes.

Buenas noticias: mejora el tiempo para el último fin de semana de 2025

Tras este viernes marcado por el tiempo inestable, el pronóstico anticipa un cambio positivo para el fin de semana:

Sábado 27

Cielo parcialmente nuboso a despejado

Temperaturas en ascenso, con máximas cercanas a los 21°C

Viento moderado del oeste y sudoeste

Condiciones ideales para actividades al aire libre hacia la tarde

Domingo 28

Jornada plenamente veraniega

Cielo despejado y sol pleno

Máximas que podrían alcanzar los 25 a 26°C

Índice UV muy alto a extremo durante la tarde

Un detalle del día: 26 de diciembre, Día de las Cajas

Este viernes 26 de diciembre también se recuerda el Día de las Cajas, conocido internacionalmente como Boxing Day. Se trata de una fecha con origen solidario que, en muchos países, es considerada como una especie de “segunda Navidad”. La tradición invita a donar regalos, alimentos u objetos de primera necesidad a personas en situación de vulnerabilidad, ya sea a través de organizaciones benéficas, iglesias o iniciativas comunitarias.

El nombre proviene de las antiguas “cajas de Navidad” que se armaban en la Edad Media, especialmente en el Reino Unido, donde familias e instituciones religiosas reunían donaciones para repartir entre los sectores más necesitados. Con el paso del tiempo, la costumbre se extendió y hoy el Boxing Day es feriado en más de 25 países, combinando su espíritu solidario con actividades culturales, deportivas y, en algunos lugares, jornadas de descuentos comerciales que prolongan el clima festivo más allá del 25 de diciembre.

O.P.