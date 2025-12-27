Calendario 2026: El Gobierno confirmó tres nuevos feriados puente y fines de semana XL

El Gobierno Nacional oficializó el cronograma de días no laborables con fines turísticos para el año 2026. La medida, que busca fomentar el movimiento económico en las distintas regiones del país, establece tres jornadas clave que se sumarán a los feriados inamovibles y trasladables ya existentes.

Según el decreto publicado recientemente, los tres nuevos días no laborables se ubicaron estratégicamente para generar fines de semana de cuatro días, permitiendo así que las familias argentinas puedan planificar viajes de corta y mediana distancia.

¿Cuáles son los nuevos feriados puente?

Las fechas elegidas para el 2026 son:

Viernes 22 de mayo: Se suma al feriado del lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), generando un fin de semana extralargo de cuatro días. Lunes 17 de agosto: En conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. Viernes 23 de octubre: Se acopla al feriado del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), conformando otro período de descanso extendido en el segundo semestre.

Impacto en el sector turístico

La confirmación anticipada de estas fechas es recibida con optimismo por el sector hotelero y gastronómico, especialmente en destinos como la zona cordillerana, ya que permite a los prestadores de servicios lanzar promociones y a los turistas realizar reservas con mayor previsión.

Cabe recordar que, bajo la normativa vigente, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, los cuales deben coincidir con los días lunes o viernes.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante que los trabajadores tengan en cuenta que, en los días no laborables, la decisión de trabajar o no queda a cargo del empleador. En caso de que se trabaje, se abona la jornada normal, a diferencia de los feriados nacionales, donde el descanso es obligatorio y, de trabajarse, se debe percibir una remuneración doble.

