Incendio La Tapera: sigue activo y refuerzan el operativo

El fuego presenta propagación por focos secundarios debido a las condiciones climáticas. Brigadas provinciales trabajan en el lugar y este martes 24 se definirá un plan integral con apoyo aéreo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El incendio forestal La Tapera continúa activo y con propagación por focos secundarios, en un contexto de condiciones climáticas adversas que incluyeron ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

 

En el operativo intervienen brigadas de Administración de Parques Nacionales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut, los Bomberos Voluntarios de Trevelin y cuarteles de la región, que trabajan para contener el avance de las llamas.

 

A primera hora de este martes 24 de marzo se evaluará la situación actual para implementar una estrategia integral de combate, que combinará equipos terrestres y medios aéreos.

 

Además, se informó que la navegación en el Río Grande (Futaleufú), en el sector de Puerto Ciprés, se encuentra restringida.

 

Desde el Comando Operativo se informa que no hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego, y a primera hora de hoy se realizó un sobrevuelo con el equipo de drone para determinar el polígono activo; de esta manera se pudieron analizar las condiciones de seguridad en las vías de acceso para las cuadrillas de brigadistas que ingresan hoy al incendio.

 


Operan los medios aéreos gestionados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación: 2 aviones hidrantes AT 802 + 2 aviones hidrantes AT 802 anfibios Fire Boss + 2 helicópteros Bell 412 SNMF.

 

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (Chubut) suma hoy al operativo  53 agentes (14 brigadistas de Trevelin + 5 de Esquel + 24 Brigadistas de la Armada Argentina + 5 Bomberos Voluntarios de Carrenleufú + 2 operadores de Comunicaciones + 3 operarios y asistentes de maquinaria vial.

 


Se solicita extrema precaución al transitar por la Ruta Nacional 259 en la zona de Los Cipreses por circulación de vehículos de emergencia. La navegación en el Rio Grande - Futaleufú en el sector cercano a Puerto Ciprés.

 

 

R.G.

 

