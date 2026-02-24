10°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Juan Domingo PerónPrimer TriunfoPeronismo
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La victoria del Pueblo: A 80 años del primer triunfo de Juan Domingo Perón

El 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón vencía en las elecciones de la mano del Partido Laborista. Se iniciaba el gobierno que otorgó derechos históricos a los trabajadores, la gratuidad universitaria y la independencia económica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El 24 de febrero de 1946 no fue una simple jornada electoral; fue el amanecer de una nueva Argentina. Aquel domingo, las urnas ratificaron el clamor que el 17 de octubre ya había anticipado: el pueblo trabajador había encontrado en Juan Domingo Perón al líder capaz de romper las cadenas de la explotación y devolverle la dignidad a la Patria.

 

El despertar de la conciencia obrera

 

Bajo la bandera del Partido Laborista, creado por los propios sindicatos, Perón alcanzó la presidencia con el 52,84% de los votos. Fue la victoria de los "descamisados" frente a las élites que pretendían mantener un país para pocos. Este primer gobierno no fue una administración de escritorio, sino la culminación de una revolución social que puso, por primera vez, al trabajador en el centro de las decisiones nacionales.

 

Conquistas que fundaron una nueva Nación

 

El legado de aquel primer triunfo se materializó en derechos que hoy son el orgullo de todos los argentinos:

 

La Justicia Social como Norte: Se instauraron las vacaciones pagas, el aguinaldo y las leyes de previsión social que protegieron a la familia trabajadora desde la cuna hasta la vejez.

 

Soberanía y Educación: Con la gratuidad universitaria, Perón abrió las puertas de las facultades a los hijos de los obreros, permitiendo que el ascenso social fuera una posibilidad real y no un privilegio de sangre.

 

Independencia Económica: Se transformó el antiguo modelo agroexportador en una potencia industrial, recuperando los recursos estratégicos para el bienestar de la población.

 

El encuentro de Perón y Evita

 

Junto a la emblemática Evita, el General comenzó a forjar un movimiento que superó los límites de la política tradicional. Mientras Perón organizaba el Estado y la producción, Evita se convertía en el puente de amor directo con los más necesitados, impulsando hitos como el voto femenino y la asistencia social integral.

 

Aquel gobierno demostró que era posible una "Tercera Posición": una Argentina soberana, que no se arrodillaba ante los imperialismos y que buscaba la felicidad del pueblo como fin supremo.

 

Un legado inagotable

 

Ocho décadas después, el espíritu de aquel 24 de febrero de 1946 sigue vigente. No solo se recuerda una elección, sino el nacimiento de un movimiento que humanizó la economía y le dio voz a los que no la tenían. Perón no solo ganó una presidencia; le dio a los trabajadores la conciencia de sus derechos y la certeza de que, organizados, son los verdaderos artífices de su destino.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
3
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
4
 Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta
5
 Chichita: A los 93 años, el ejemplo de alegría y baile en los talleres de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -