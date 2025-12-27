20°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 27 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutIgnacio Nacho Torres
27 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres se reunió con Santilli para reclamar el pago de ANSES con la caja previsional provincial

El gobernador de la provincia viajó a primera hora de este viernes a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, reclamó este viernes ante el Gobierno Nacional la deuda de 51.000 millones de pesos que la ANSES tiene con la caja previsional de la provincia.

 

Torres destacó "el inicio de una instancia de negociaciones con la Nación" luego de reunirse en Buenos Aires con el ministro del Interior Diego Santilli, tras haber viajado expresamente a primera hora de esta mañana.

 

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo ratificó que "iremos a la Justicia por esta deuda que no sólo es histórica, sino que también está certificada por autoridades de ANSES y actualmente no se saldó" y agregó que "no estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses".

 

"La deuda que tiene el gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna", remarcó el Gobernador, sumando a ello que "podemos sentarnos y negociar, pero a diferencia de otros gobernadores, no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros adultos mayores".

 

Durante el encuentro, al que concurrió acompañado por el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, el gobernador planteó "los reiterados incumplimientos que se vienen registrando desde el año 2017", obteniendo el compromiso de avanzar en un esquema de trabajo "que permita dar una respuesta definitiva a los jubilados del Chubut". 

 

El gobernador valoró "la buena recepción de parte del ministro del Interior Diego Santilli" y resaltó que "a partir de ahora se abrió una etapa de trabajo y negociaciones que permitirá avanzar en una solución definitiva".

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Importante operativo policial en Corcovado: Secuestran plantas de cannabis sativa tras una denuncia por amenazas
2
 El viento no da tregua: complicaciones en pleno centro por las ráfagas
3
 El pastor que "salvó" al mundo: Eboh Noah volvió a los escenarios tras el fallido apocalipsis de Navidad
4
 “Me terminaron por enloquecer”, dijo el hombre que mató al vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
5
 La suerte pasó por Esquel: un apostador ganó casi $70 millones en el Quini 6
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -