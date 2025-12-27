El amor no tiene edad y la violencia tampoco: tiene 76 años y le pegó a su novia de 42

Personal de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado intervino tras un alerta del monitoreo local que solicitaba presencia policial en la calle Pellegrini. Al llegar al sitio, los efectivos lograron visualizar a una persona de sexo masculino que se encontraba siendo reducida por otro individuo.

El hombre que estaba reduciendo a la primera persona fue identificado como un ciudadano de 27 años, domiciliado en la localidad de Río Gallegos. Este ciudadano manifestó a las autoridades ser oficial de Policía con prestación de servicio en la Unidad Penitenciaria de la capital provincial.

De forma paralela a esta situación, se mantuvo una entrevista con una mujer de 42 años, quien expresó que su novio la había agredido físicamente. El presunto agresor fue identificado como un hombre de 76 años. Consecuentemente, y bajo las directivas de la doctora González y con la anuencia de su señoría, se procedió a la aprehensión del hombre, previa certificación médica correspondiente.

Finalmente, se dejó constancia que la mujer agredida se presentó por sus propios medios en la sección oficina de la mujer y la familia, con el fin de radicar el trámite judicial escrito. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Leonardo Cimini.