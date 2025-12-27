20°
Sabado 27 de Diciembre de 2025
27 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para el estreno de "Avatar 3: Fuego y Ceniza": horarios y precios

La esperada continuación de la saga de James Cameron llega a la pantalla local con funciones en 2D y 3D. Conocé el cronograma para disfrutarla desde este sábado y durante toda la semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El universo creado por James Cameron vuelve a ser el gran protagonista de la cartelera local con el estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza". Esta tercera entrega, que continúa la historia tras los eventos de El camino del agua, promete una experiencia visual impactante de 195 minutos de duración.

 

 

En esta oportunidad, Jake Sully y Neytiri deberán enfrentar a los "Ash People" (la Gente de las Cenizas), una facción Na’vi beligerante que pondrá en riesgo la supervivencia de su familia y de todo el mundo de Pandora en un conflicto cargado de acción y emoción.

 

 

Para quienes quieran disfrutar de este estreno, las funciones desde este sábado en adelante son las siguientes:

 

 

  • Sábado 27/12: 16:30 hs (2D Castellano).

     

  • Domingo 28/12: 16:30 hs (3D Castellano) | 21:00 hs (2D Subtitulada).

     

  • Lunes 29/12: 16:30 hs (2D Castellano) | 21:00 hs (3D Castellano).

     

  • Martes 30/12: 16:30 hs (3D Castellano) | 21:00 hs (2D Castellano).

     

 

Entradas y Precios

 

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del cine. Los valores establecidos para este estreno son:

 

  • Funciones 2D: $7.500

     

  • Funciones 3D: $8.500

     

 

La película cuenta con una clasificación SAM13, invitando a gran parte de la familia a descubrir esta nueva amenaza que mezcla impresionantes paisajes alienígenas con una narrativa épica que ya es marca registrada de la saga.

 

 

F.P

 

