Esquel se prepara para el estreno de "Avatar 3: Fuego y Ceniza": horarios y precios

El universo creado por James Cameron vuelve a ser el gran protagonista de la cartelera local con el estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza". Esta tercera entrega, que continúa la historia tras los eventos de El camino del agua, promete una experiencia visual impactante de 195 minutos de duración.
En esta oportunidad, Jake Sully y Neytiri deberán enfrentar a los "Ash People" (la Gente de las Cenizas), una facción Na’vi beligerante que pondrá en riesgo la supervivencia de su familia y de todo el mundo de Pandora en un conflicto cargado de acción y emoción.
Para quienes quieran disfrutar de este estreno, las funciones desde este sábado en adelante son las siguientes:
Sábado 27/12: 16:30 hs (2D Castellano).
Domingo 28/12: 16:30 hs (3D Castellano) | 21:00 hs (2D Subtitulada).
Lunes 29/12: 16:30 hs (2D Castellano) | 21:00 hs (3D Castellano).
Martes 30/12: 16:30 hs (3D Castellano) | 21:00 hs (2D Castellano).
Entradas y Precios
Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del cine. Los valores establecidos para este estreno son:
Funciones 2D: $7.500
Funciones 3D: $8.500
La película cuenta con una clasificación SAM13, invitando a gran parte de la familia a descubrir esta nueva amenaza que mezcla impresionantes paisajes alienígenas con una narrativa épica que ya es marca registrada de la saga.
