Taccetta destacó el apoyo de la ADRe y la Cámara de Comercio al Parque Industrial

Taccetta agradeció el acompañamiento de la ADRe y la Cámara de Comercio para impulsar la instalación de empresas en el Parque Industrial

El intendente Matías Taccetta agradeció a la Agencia de Desarrollo Regional Esquel (ADRe) y a la Cámara de Comercio por el acompañamiento institucional en el trabajo conjunto para avanzar en la instalación de empresas en el Parque Industrial de la ciudad.

El intendente municipal destacó el compromiso de ambas entidades en el proceso de fortalecimiento del perfil productivo local y remarcó que la ordenanza impulsada por el Ejecutivo tiene como objetivo “poner en valor y en pleno funcionamiento el Parque Industrial, promoviendo una instalación planificada y ordenada de las industrias locales y de aquellas empresas de otros puntos del país que quieran radicarse en Esquel”.

Taccetta remarcó que esta iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades laborales para los vecinos de la ciudad. “Cada empresa que se instale en el Parque Industrial significa más puestos de trabajo genuinos y más desarrollo para los vecinos de Esquel”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que la ordenanza no contempla la entrega gratuita de tierras. “No se regalan terrenos. Las empresas que acceden al Parque Industrial están obligadas a construir, producir y realizar las obras necesarias para dotar de servicios a sus predios. La tierra es a cambio de inversión privada concreta y de la generación de actividad económica”, explicó.

El intendente también resaltó la importancia de sostener una planificación urbana coherente. “Llama la atención que algunos concejales que hoy se oponen al desarrollo del Parque Industrial sean los mismos que luego votan excepciones al código urbano para permitir la construcción de galpones en el centro de la ciudad. Nosotros apostamos a ordenar el crecimiento y a consolidar un espacio específico para la actividad industrial”, expresó.

Finalmente, Taccetta reafirmó la decisión del Ejecutivo municipal de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones intermedias para consolidar un modelo de desarrollo productivo sustentable, que diversifique la economía local y fortalezca la generación de empleo en Esquel.