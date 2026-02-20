Esquel: Mañana la noche se vive en Vaggato con Arcade, Progressive, Miniramp y mucho más

La noche del sábado tiene una cita obligada para quienes buscan algo más que la salida tradicional. Vaggato, el flamante bar y café que combina estética urbana con servicios de restó, abrirá sus puertas a todos aquellos que deseen disfrutar de la música del reconocido DJ esquelense y motor de la movida de Progresive en la ciudad, Francisco "el Pachu" Espindola, con un evento diseñado para disfrutar del sonido en un entorno cargado de entretenimiento.

El "Pachu" Espíndola, el motor detrás detrás de "Experiencia Progressive", define el encuentro como una instancia de relax y comunidad. "Básicamente la idea es ir a compartir un poco de música, algo de progresivo", explica. Pero el sonido es solo una parte del plan: el lugar invita a la acción con sus máquinas de Arcade y su mesa de pool, ideales para quienes quieren divertirse entre trago y trago.

Lo que realmente diferencia a Vaggato es su Miniramp interna, un imán para la cultura skater de la zona. Mientras suenan los bajos del progressive, el público podrá ver a los locales patinando en vivo, sumando una energía visual única a la noche.

El local está pensado para la comodidad: cuenta con un sector de cafetería y restó al frente y un salón de juegos más íntimo atrás, aunque "está todo unido", según detalla Espíndola, quien también elogió la acústica del lugar: "Está muy agradable y tienen unos lindos parlantes".

La propuesta gastronómica no se queda atrás. Con un formato de "medio resto", la cocina de Vaggato tendrá activos sus servicios de: Barra, con Cerveza tirada de la zona, diferentes tragos y coctelería para todos los gustos. Mientras que en la cocina, se van a estar preparando Sanguches Gourmet, tostados y varias opciones para picar.



La cita es mañana, sábado 21 de febrero, a partir de las 22:00 horas. Una oportunidad para conocer un espacio que ya está dando que hablar por su propuesta integral y su diseño pensado para los amantes de lo urbano.



