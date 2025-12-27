20°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 27 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsqueltTeatro
27 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel despide el año con risas: La Cuática presenta "¡La Navidá!" en el Auditorio

El grupo de humor e improvisación propone una noche de teatro y diversión para cerrar el 2025. Entradas anticipadas con descuento y una función única este sábado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para despedir el 2025 con energía renovada y mucha risa, el grupo La Cuática regresa a los escenarios de Esquel con su nueva propuesta teatral y de improvisación: “¡La Navidá!”. La cita será este sábado 27 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, en el Auditorio Municipal ubicado en Belgrano 330.

 

 

La obra invita a los vecinos y turistas a compartir una noche de teatro, humor y situaciones inesperadas que caracterizan al elenco. Se trata de una oportunidad ideal para cerrar el ciclo anual de manera distendida, disfrutando del talento de los artistas locales que apuestan a la improvisación como motor de sus relatos.

 

 

Entradas y puntos de venta

 

Para facilitar el acceso al espectáculo, se han dispuesto precios promocionales en las entradas anticipadas:

 

  • Promoción 2 entradas: $22.000 ($11.000 cada una).

     

  • Entrada individual anticipada: $12.000.

     

  • En puerta (el día del show): $14.000.

     

 

Los interesados pueden adquirir sus tickets contactándose directamente al teléfono 2945 334939 (disponible también el alias la.cuatica para pagos electrónicos) o personalmente en las boleterías del Auditorio Municipal.

 

 

De esta manera, la cultura local continúa ofreciendo alternativas para disfrutar del verano en la cordillera, apostando esta vez por el humor como el mejor remedio para recibir el nuevo año.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Importante operativo policial en Corcovado: Secuestran plantas de cannabis sativa tras una denuncia por amenazas
2
 El viento no da tregua: complicaciones en pleno centro por las ráfagas
3
 El pastor que "salvó" al mundo: Eboh Noah volvió a los escenarios tras el fallido apocalipsis de Navidad
4
 “Me terminaron por enloquecer”, dijo el hombre que mató al vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
5
 La suerte pasó por Esquel: un apostador ganó casi $70 millones en el Quini 6
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -