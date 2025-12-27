Esquel despide el año con risas: La Cuática presenta "¡La Navidá!" en el Auditorio

Para despedir el 2025 con energía renovada y mucha risa, el grupo La Cuática regresa a los escenarios de Esquel con su nueva propuesta teatral y de improvisación: “¡La Navidá!”. La cita será este sábado 27 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, en el Auditorio Municipal ubicado en Belgrano 330.

La obra invita a los vecinos y turistas a compartir una noche de teatro, humor y situaciones inesperadas que caracterizan al elenco. Se trata de una oportunidad ideal para cerrar el ciclo anual de manera distendida, disfrutando del talento de los artistas locales que apuestan a la improvisación como motor de sus relatos.

Entradas y puntos de venta

Para facilitar el acceso al espectáculo, se han dispuesto precios promocionales en las entradas anticipadas:

Promoción 2 entradas: $22.000 ($11.000 cada una).

Entrada individual anticipada: $12.000.

En puerta (el día del show): $14.000.

Los interesados pueden adquirir sus tickets contactándose directamente al teléfono 2945 334939 (disponible también el alias la.cuatica para pagos electrónicos) o personalmente en las boleterías del Auditorio Municipal.

De esta manera, la cultura local continúa ofreciendo alternativas para disfrutar del verano en la cordillera, apostando esta vez por el humor como el mejor remedio para recibir el nuevo año.

F.P