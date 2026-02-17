Búsqueda en Puerto Madryn: “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”

La esperanza de un milagro en las aguas del Golfo Nuevo se desvanece. Sofía Devries, una turista de 23 años oriunda de Villa Ballester, desapareció el lunes mientras realizaba una inmersión recreativa en el Parque Submarino "Hu Shun Yu 809", frente a Punta Cuevas. Tras superar el umbral crítico de las 24 horas de búsqueda, las autoridades han sido tajantes.

“A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, sentenció Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, en declaraciones radiales.

El momento de la desaparición

Sofía formaba parte de un grupo de siete personas que realizaban la excursión con la empresa Freediving Patagonia. El incidente ocurrió a una profundidad de entre 20 y 26 metros. Según los protocolos de buceo deportivo, los buceadores no descienden vinculados entre sí ni con la superficie para evitar enredos peligrosos, lo que dificultó la localización inmediata de la joven cuando el grupo comenzó el ascenso.

Al finalizar la práctica, el patrón de la embarcación notó que solo tres de los cuatro buceadores que integraban la burbuja de inmersión habían emergido. En ese instante se activó el protocolo de emergencia que movilizó guardacostas, nadadores de rescate y buzos especializados de la Estación de Salvamento de Puerto Madryn.

El estado de los sobrevivientes

Mientras la búsqueda continúa en el mar, los otros tres compañeros de expedición fueron trasladados al Hospital Andrés Ísola:

Dos de ellos permanecen en la cámara hiperbárica para completar el proceso de descompresión.

El tercero se encuentra bajo observación médica, fuera de peligro.

Investigación en curso

Pese a que Wagner certificó que la zona de buceo es considerada "segura" y contaba con las autorizaciones correspondientes de Prefectura, la Justicia de Chubut ya tomó cartas en el asunto. La fiscal María Angélica Carcano lidera la investigación para determinar si hubo alguna falla en los protocolos de seguridad o en la coordinación de la empresa prestadora del servicio.