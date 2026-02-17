Nueva sacudida en Perú: el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí

Perú vuelve a ser escenario de un sismo político. Este martes, el Congreso de la República decidió la destitución del presidente interino, José Jerí, profundizando un ciclo de inestabilidad que parece no tener fin. La moción se resolvió con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, dejando al país descabezado a pocas semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

Jerí, de 39 años, había asumido el poder el pasado 10 de octubre tras la salida de Dina Boluarte. Su llegada al Ejecutivo fue producto del mecanismo constitucional que otorga el mando al titular del Legislativo ante la ausencia de vicepresidentes. Sin embargo, su gestión se desmoronó en tiempo récord.

Las causas: reuniones en las sombras y sospechas de corrupción

El detonante de la caída de Jerí fue una serie de revelaciones periodísticas sobre reuniones no registradas con empresarios extranjeros vinculados a contratos con el Estado. A esto se sumaron denuncias por designaciones irregulares en su entorno cercano y el uso indebido de recursos públicos.

La particularidad de su salida radica en la "agilidad" del diseño institucional peruano: al ser presidente del Congreso en ejercicio de la Presidencia de la República, la oposición no necesitó un complejo proceso de vacancia. Bastó con aprobar su censura como titular del Legislativo por mayoría simple para que perdiera automáticamente el mando del país.

El frente judicial y la presión en las calles

Mientras el Congreso sentenciaba su futuro político, la Fiscalía de la Nación abría una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias agravado. El exmandatario ya tiene cita con la justicia: el próximo 2 de marzo deberá declarar sobre las supuestas irregularidades financieras de su breve administración.

En las afueras del Palacio Legislativo, el clima fue de máxima tensión. Manifestantes y colectivos sociales se concentraron para expresar su rechazo a Jerí, cuya imagen se vio seriamente dañada tras los informes de contrataciones controvertidas.

¿Quién sigue? La danza de nombres para la sucesión

Ahora, el Parlamento tiene la urgente tarea de elegir a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá la jefatura del Estado hasta el 28 de julio. Entre los candidatos con más peso aparecen:

María del Carmen Alva (Acción Popular): Una figura conocida que cuenta con el respaldo de sectores que buscan una transición técnica y sin sobresaltos.

José María Balcázar (Perú Libre): Su nombre genera mayores resistencias en los mercados y sectores de derecha, lo que anticipa un debate intenso en el hemiciclo.