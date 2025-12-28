24°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad RockmetalRock In VIvoEsquelTrevelin
28 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Rock en Vivo: Segunda edición del festival solidario este domingo en la Plaza del Cielo

Con la presentación de Hodos, Rienda Suelta y Unbardo, Esquel vive una tarde de metal y rock local a partir de las 16 horas. Un evento para toda la familia con sorteos y espíritu solidario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 28 de diciembre, la ciudad de Esquel se prepara para vibrar al ritmo de la segunda edición del "Rock In Vivo", un festival que busca consolidar el espacio para los artistas locales y fomentar la cultura del encuentro. La cita es en la emblemática Plaza del Cielo (Sáenz Peña 1100), donde a partir de las 16:00 horas comenzará una jornada cargada de distorsión, sorteos y música en directo.

 

La grilla de esta edición destaca por su fuerza y variedad. Uno de los platos fuertes será la presentación de Hodos, la reconocida banda de metal patagónico que cuenta con más de una década de trayectoria en la región. Con un disco larga duración titulado "Del Infierno" y su más reciente EP "Daño Colateral", la formación liderada por Axel Roa traerá su propuesta de metal conceptual y "aguante", representando el sonido pesado que resiste en la cordillera.

 

Junto a ellos, se presentarán las bandas Rienda Suelta y Unbardo, completando un line-up que promete recorrer distintos matices del género. Desde la organización, se ha destacado el carácter solidario del evento, invitando a los vecinos no solo a disfrutar de los shows, sino también a participar de las actividades programadas para la tarde.

 

Planazo. "Traete el mate y vení a rockearla", es la invitación que circula en las redes sociales para convocar a la comunidad a este festival autogestionado. El Rock In Vivo se posiciona así como una alternativa ideal para cerrar el último domingo del año apoyando la escena regional y disfrutando del talento de los músicos locales al aire libre.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La viuda negra en Chubut: por qué los basurales periurbanos aumentan su supervivencia
2
 Bariloche pone orden al turismo itinerante: aprobaron una ordenanza para regular motorhomes
3
 Adiós a un mito: murió Brigitte Bardot, la leyenda del cine francés y defensora de los animales
4
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
5
 Mariana Hammond correrá el Desafío Las Mellizas
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -