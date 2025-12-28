Rock en Vivo: Segunda edición del festival solidario este domingo en la Plaza del Cielo

Este domingo 28 de diciembre, la ciudad de Esquel se prepara para vibrar al ritmo de la segunda edición del "Rock In Vivo", un festival que busca consolidar el espacio para los artistas locales y fomentar la cultura del encuentro. La cita es en la emblemática Plaza del Cielo (Sáenz Peña 1100), donde a partir de las 16:00 horas comenzará una jornada cargada de distorsión, sorteos y música en directo.

La grilla de esta edición destaca por su fuerza y variedad. Uno de los platos fuertes será la presentación de Hodos, la reconocida banda de metal patagónico que cuenta con más de una década de trayectoria en la región. Con un disco larga duración titulado "Del Infierno" y su más reciente EP "Daño Colateral", la formación liderada por Axel Roa traerá su propuesta de metal conceptual y "aguante", representando el sonido pesado que resiste en la cordillera.

Junto a ellos, se presentarán las bandas Rienda Suelta y Unbardo, completando un line-up que promete recorrer distintos matices del género. Desde la organización, se ha destacado el carácter solidario del evento, invitando a los vecinos no solo a disfrutar de los shows, sino también a participar de las actividades programadas para la tarde.

Planazo. "Traete el mate y vení a rockearla", es la invitación que circula en las redes sociales para convocar a la comunidad a este festival autogestionado. El Rock In Vivo se posiciona así como una alternativa ideal para cerrar el último domingo del año apoyando la escena regional y disfrutando del talento de los músicos locales al aire libre.

E.B.W.