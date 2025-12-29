Arrúa Ziessenis: “El sector privado es la clave para generar desarrollo, empleo y dignidad en Esquel”

En una sesión marcada por el cierre del año legislativo, la concejal Liza Arrúa Zieseniss (Juntos por el Cambio) utilizó su hora de preferencia para realizar un balance crítico y propositivo sobre el rumbo de Esquel. Durante su discurso, la edil no solo defendió la transparencia del Honorable Concejo Deliberante, sino que también lanzó duras críticas hacia la demora en proyectos productivos, asegurando que “el desarrollo no es una consigna, sino una responsabilidad que nos obliga a decidir y a no postergar lo que la ciudad necesita hoy”.

La concejal comenzó su intervención agradeciendo el trabajo del personal del Concejo y de sus compañeros de bancada, destacando que el cuerpo legislativo funciona bajo un esquema totalmente democrático. En respuesta a los cuestionamientos de la oposición sobre la participación ciudadana, Arrúa Zieseniss fue tajante al señalar que “todos los vecinos son atendidos en el Concejo Deliberante; todos los vecinos son escuchados”. En este sentido, puso en valor la reciente presentación de una Banca del Vecino, cuestionando a quienes hablan de cercenar la participación cuando las herramientas de escucha están plenamente vigentes y disponibles.

Uno de los momentos de mayor tensión en su discurso fue cuando se refirió a la frustración que le generó el tratamiento de la instalación de siete empresas en el Parque Industrial. Arrúa Zieseniss lamentó que el expediente no llegara a la sesión debido a lo que consideró pedidos y observaciones excesivas en las comisiones. “Siento que quedamos un poco en falta en este sentido, porque creo que este Concejo tenía la obligación institucional de aprobar la ordenanza”, expresó, remarcando que se contaba con el fundamento de un órgano asesor altamente capacitado. La edil insistió en que su defensa del sector privado es una convicción profunda, afirmando que “el lado privado es el que necesitamos para generar desarrollo, empleo y dignidad a cada uno de los vecinos de Esquel”.

Al informar sobre lo realizado durante el 2025, un año atravesado por una realidad económica compleja, la concejal explicó que su bloque eligió no mirar para otro lado y garantizó la gobernabilidad del municipio. Destacó que se aprobaron ordenanzas de alivio fiscal con condonaciones y planes de pago porque entendieron que “el Estado municipal no podía transformarse en un obstáculo más para los vecinos”. Asimismo, recordó que se ratificaron convenios y contratos clave que permitieron que el municipio siga ejecutando obras, capacitando trabajadores y sosteniendo servicios esenciales para la comunidad.

De cara al futuro, Arrúa Zieseniss subrayó que el compromiso para el próximo ciclo debe ser la actualización de las normas para evitar la legislación por vía de excepciones. “Sabemos que muchas veces trabajamos sobre excepciones y eso también nos marca algo claro: que las normas necesitan actualizarse para no seguir legislando caso por caso”, reflexionó. Al cerrar su intervención, envió un mensaje de tranquilidad a la población frente a los discursos pesimistas, asegurando que le están poniendo mucha energía a la recuperación de la ciudad y pidió expresamente que “se deje de meter miedo con que todo va mal”, reafirmando su voluntad de seguir apostando por el crecimiento local.