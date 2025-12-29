22°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
29 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito atendió más de 600 casos en el año

Más de tres décadas de trabajo garantizando el respeto, cuidado y una oportunidad para que las victimas puedan volver a empezar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mas allá de la tramitación formal de cada investigación penal, en la Fiscalía existe un equipo de profesionales que se dedica a sostener la mano de quienes atraviesan el dolor a raíz de un delito. Con más de 600 personas asistidas este año, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) reafirma que el acceso a la justicia comienza con la escucha y la empatía.

 

El SAVD se ha convertido en el pilar fundamental para que las víctimas no atraviesen el proceso en soledad.

 

Un compromiso que recorre la circunscripción

 

Una de las características del equipo de profesionales del Servicio, es que procura tener llegada directa a las distintas localidades de la circunscripción judicial. Este año brindó su apoyo en localidades como Trevelin, Tecka, Gualjaina, Río Pico, Gobernador Costa, José de San Martín, Corcovado y parajes rurales.

 

En total, 620 personas recibieron asistencia gratuita y confidencial, encontrando un espacio seguro para ser escuchadas y orientadas. 

 

El corazón de la asistencia: Sanar las secuelas

 

El efecto traumático de un delito no se limita al tiempo en el que este ocurre; las secuelas emocionales permanecen, en algunos casos por años. Allí es donde el rol del SAVD se vuelve indispensable. El equipo se especializa en el abordaje de las "secuelas victimológicas", ayudando a las personas a procesar el impacto de situaciones difíciles como abusos, estafas o violencia familiar.

 

El informe de gestión del SAVD, indica que el 53% de las personas asistidas este año fueron víctimas de violencia de género. Un dato que evidencia la importancia del abordaje especializado, con sensibilidad, perspectiva y compromiso.

 

Puentes hacia una comunidad más informada

 

La intervención del SAVD es vital en momentos de alta exposición para víctimas y testigos, como los Juicios por Jurados o las declaraciones de niñas y niños y adolescentes en Cámara Gesell, donde el acompañamiento profesional cobra especial relevancia.

 

Además, a través del "Procomunidad", el SAVD trabaja codo a codo con escuelas, hospitales y fuerzas de seguridad. Su objetivo es claro: sensibilizar y concientizar. Porque una comunidad que conoce sus derechos es una comunidad más fuerte y mejor protegida.

 

Los SAVD forman parte del Ministerio Público Fiscal desde hace ya más de tres décadas y desde entonces ha ido fortaleciendo estos equipos en toda la provincia, por considerar que la víctima es una persona que merece respeto, cuidado y, sobre todo, una oportunidad para volver a empezar.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Atención Esquel: un corte de luz este martes afectará una zona de la ciudad
3
 Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo
4
 Detenido por robar en un comercio: Entraba al probador y salía con ropa puesta
5
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
3
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
4
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
5
 Sarmiento: detectan a un hombre faenando guanacos de forma ilegal en la Ruta 26
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -