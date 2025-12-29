El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito atendió más de 600 casos en el año

Mas allá de la tramitación formal de cada investigación penal, en la Fiscalía existe un equipo de profesionales que se dedica a sostener la mano de quienes atraviesan el dolor a raíz de un delito. Con más de 600 personas asistidas este año, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) reafirma que el acceso a la justicia comienza con la escucha y la empatía.

El SAVD se ha convertido en el pilar fundamental para que las víctimas no atraviesen el proceso en soledad.

Un compromiso que recorre la circunscripción

Una de las características del equipo de profesionales del Servicio, es que procura tener llegada directa a las distintas localidades de la circunscripción judicial. Este año brindó su apoyo en localidades como Trevelin, Tecka, Gualjaina, Río Pico, Gobernador Costa, José de San Martín, Corcovado y parajes rurales.

En total, 620 personas recibieron asistencia gratuita y confidencial, encontrando un espacio seguro para ser escuchadas y orientadas.

El corazón de la asistencia: Sanar las secuelas

El efecto traumático de un delito no se limita al tiempo en el que este ocurre; las secuelas emocionales permanecen, en algunos casos por años. Allí es donde el rol del SAVD se vuelve indispensable. El equipo se especializa en el abordaje de las "secuelas victimológicas", ayudando a las personas a procesar el impacto de situaciones difíciles como abusos, estafas o violencia familiar.

El informe de gestión del SAVD, indica que el 53% de las personas asistidas este año fueron víctimas de violencia de género. Un dato que evidencia la importancia del abordaje especializado, con sensibilidad, perspectiva y compromiso.

Puentes hacia una comunidad más informada

La intervención del SAVD es vital en momentos de alta exposición para víctimas y testigos, como los Juicios por Jurados o las declaraciones de niñas y niños y adolescentes en Cámara Gesell, donde el acompañamiento profesional cobra especial relevancia.

Además, a través del "Procomunidad", el SAVD trabaja codo a codo con escuelas, hospitales y fuerzas de seguridad. Su objetivo es claro: sensibilizar y concientizar. Porque una comunidad que conoce sus derechos es una comunidad más fuerte y mejor protegida.

Los SAVD forman parte del Ministerio Público Fiscal desde hace ya más de tres décadas y desde entonces ha ido fortaleciendo estos equipos en toda la provincia, por considerar que la víctima es una persona que merece respeto, cuidado y, sobre todo, una oportunidad para volver a empezar.