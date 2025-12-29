El municipio proyecta una solución integral para el sistema de agua en Río Percy

El titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), Iván Pereira, brindó precisiones sobre la compleja situación hídrica que atraviesa el paraje Alto Río Percy. Según el funcionario, la infraestructura actual ha quedado obsoleta frente al crecimiento demográfico de la zona, pasando de asistir a menos de 10 familias a más de 30 en la actualidad.

Diagnóstico de la red actual

Pereira señaló que la red existente presenta serias deficiencias técnicas que impiden un abastecimiento normal: "Es una red de agua existente que quedó chica o corta para la cantidad de vecinos. Además, tiene problemas técnicos; la captación no es el lugar ideal y faltan válvulas de retención y una cisterna para tener un reservorio permanente".

A las fallas estructurales se suma la falta de documentación de gestiones anteriores, lo que dificulta las tareas de reparación: "No encontramos los planos existentes de esa obra. Vamos descubriendo por visitas y a cuentagotas cómo está realizado el trazado de esa cañería".

Un proyecto integral sobre soluciones individuales

Respecto a la posibilidad de realizar perforaciones individuales, el funcionario descartó esa vía por considerarla injusta y técnicamente incierta. "La perforación era una inversión importante. Descubrimos que si un vecino encontraba agua era propietario de ella, pero si el de al lado no tenía, íbamos a entrar en un conflicto", explicó Pereira, enfatizando que la gestión busca un beneficio colectivo: "Debemos velar por los intereses de todos los vecinos y no de algunos pocos que tengan la suerte de tener agua".

Inversión y financiamiento

La magnitud de la obra requiere un esfuerzo económico considerable. Pereira estimó que para una solución definitiva, el monto necesario oscila entre los 400 y 500 millones de pesos, tomando como referencia obras similares realizadas en barrios como el Ceferino.

Para afrontar estos costos, el municipio busca alternativas de financiamiento mixto: "Vamos a buscar financiación a través del Estado provincial para poder meterla dentro de alguna emergencia ígnea o una obra mixta, donde se pueda combatir incendios y a la vez aprovechar el sistema de distribución de agua potable".

Finalmente, el titular de la UEPROMU confirmó que los equipos técnicos, junto a ingenieros especializados, continúan realizando relevamientos en el terreno para finalizar un proyecto que garantice el recurso a futuro.