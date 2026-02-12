15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMundo Espinas
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Mundo de Espinas: El rincón de Esquel donde la buena vibra y la fe transforman realidades

¿Qué ofrece hoy Mundo de Espinas tras nueve años de crecimiento en Esquel? Majo relata su paso de las plantas a la regalería con sentido y cómo asesora a sus clientes para atraer abundancia y mejorar la energía personal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la Avenida Perón 64 se encuentra un lugar que invita a la pausa y a la introspección. Mundo de Espinas no es solo un comercio; es el resultado de la evolución de su impulsora Majo, quien hace casi una década inició un camino emprendedor desde su casa con plantas y hoy lidera un espacio de referencia para quienes buscan "buena vibra" y sanación para el alma.

 

De los cactus a la energía del alma

 

El proyecto de Majo nació con la venta de cactus y suculentas, pero su curiosidad y pasión por los cristales y la limpieza energética pronto ampliaron el rubro. "Dejé de tener plantas por el momento porque el local me quedó chico, y continué con todo lo relacionado con el alma y lo espiritual", explica la emprendedora.

 

Hoy, el local ofrece una variedad de productos que van desde resinas y hierbas para sahumar, hasta cartas, libros, aceites esenciales y piedras. Sin embargo, el valor agregado es la atención de Majo: "No es que haya hecho un curso, es algo que me gusta de toda la vida. Asesoro en base a lo que me piden y enseño a las clientas cómo atraer la abundancia", relata.

 

"Cree, no revientes": Anécdotas que marcan

 

La filosofía de Majo se resume en la actitud. Ante el famoso dicho popular, ella responde con humor y convicción: "Muchos vienen y dicen 'creer o reventar'. Yo les digo: cree, no esperes a reventar".

 

Entre las historias más emotivas que guarda, destaca la de un hombre de Comodoro Rivadavia que, estando desempleado, recibió un pequeño "toque mágico" con polvo de Yagra en su billetera por parte de Majo. "Al año siguiente volvió para decirme que mientras firmaba un contrato de trabajo muy importante, se acordaba de mí. Fue algo hermoso", recuerda con emoción, aclarando que su labor consiste en propagar pensamientos positivos que regresan multiplicados.

 

Proyectos de expansión y atención online

 

Además del local físico, Majo lleva adelante una mimbrería online que ofrece muebles, hamacas paraguayas, organizadores y mantas.

 

Gracias a un proyecto recientemente aprobado por la Municipalidad, Mundo de Espinas se prepara para ampliar sus instalaciones, lo que le permitirá a Majo brindar una atención más cómoda a quienes ella ya no llama simplemente clientes, sino "clientes amigos".

 

Información de contacto

 

Quienes deseen un asesoramiento personalizado de Majo o conocer el catálogo de productos pueden acercarse al local o comunicarse por sus canales digitales:

 

Dirección: Avenida Perón 64, Esquel.

 

WhatsApp: 2945-417482 (Majo brinda indicaciones mediante audios y videos).

 

Redes Sociales: @MundoEspinasEsquel (Facebook e Instagram).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 QEPD: Santos Burgos
3
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
4
 Fuerte terremoto en Chile se sintió en Argentina
5
 Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -