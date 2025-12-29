22°
24° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Bomberos VoluntariosLago Puelo
29 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Susto: Un árbol y un poste de luz cayeron frente a una escuela

La caída de un árbol y un poste de luz generó preocupación el sábado por la tarde. Bomberos desplegaron un operativo preventivo y no hubo heridos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron el sábado por la tarde ante la caída de un árbol y un poste de luz en la Isla Centro, frente a la Escuela N° 194.

 

Según la información oficial brindada por el cuartel, el aviso fue recibido a las 16:40 horas, lo que motivó el desplazamiento de un móvil, con personal abocado a tareas de prevención y control de riesgos, debido a la presencia de infraestructura eléctrica.

 

 

Operativo de seguridad

 

El incidente ocurrió frente al domicilio de la familia Fernández, en un sector con circulación de peatones y vehículos. Por este motivo, se solicitó la colaboración del área de Tránsito, que trabajó en el ordenamiento de la zona.

 

Los bomberos permanecieron en el lugar hasta la llegada de personal de la Dirección General de Servicios Públicos (D.G.S.P.), quienes continuaron con las labores correspondientes para resolver la situación de fondo y restablecer las condiciones de seguridad.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vandalismo en áreas protegidas: advierten sobre multas por grafitis en Parques Nacionales
2
 Atención Esquel: un corte de luz este martes afectará una zona de la ciudad
3
 Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná
4
 Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo
5
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
3
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -