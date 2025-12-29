Susto: Un árbol y un poste de luz cayeron frente a una escuela

Los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron el sábado por la tarde ante la caída de un árbol y un poste de luz en la Isla Centro, frente a la Escuela N° 194.

Según la información oficial brindada por el cuartel, el aviso fue recibido a las 16:40 horas, lo que motivó el desplazamiento de un móvil, con personal abocado a tareas de prevención y control de riesgos, debido a la presencia de infraestructura eléctrica.

Operativo de seguridad

El incidente ocurrió frente al domicilio de la familia Fernández, en un sector con circulación de peatones y vehículos. Por este motivo, se solicitó la colaboración del área de Tránsito, que trabajó en el ordenamiento de la zona.

Los bomberos permanecieron en el lugar hasta la llegada de personal de la Dirección General de Servicios Públicos (D.G.S.P.), quienes continuaron con las labores correspondientes para resolver la situación de fondo y restablecer las condiciones de seguridad.

O.P.