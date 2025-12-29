Sol y clima veraniego para arrancar la última semana del año

La Comarca Andina arranca este lunes 29 de diciembre con condiciones ideales para seguir disfrutando del verano, en el inicio de la última semana del 2025. Tras un fin de semana que regaló jornadas muy agradables (con un domingo a pleno sol y calor), el clima acompaña nuevamente, aunque con algunos cambios hacia la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por cielo parcialmente nublado por la mañana, temperaturas en ascenso y viento del oeste y sudoeste, que se hará sentir con más intensidad durante la tarde.

Mañana fresca y soleada

El lunes comienza con una mañana fresca, con una temperatura cercana a los 13°C y cielo parcialmente nublado, aunque con amplios períodos de sol. El viento será leve a moderado del oeste, lo que permitirá un arranque agradable para actividades al aire libre, trámites o traslados tempranos.

Tarde cálida y ventosa: el pico de temperatura

Con el correr de las horas, el termómetro seguirá subiendo y alcanzará una máxima cercana a los 24°C, con cielo mayormente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones.

El dato a tener en cuenta será el viento, que durante la tarde soplará del sudoeste con velocidades de 23 a 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Aun así, el ambiente se mantendrá cálido y netamente veraniego.

Noche templada y sin lluvias

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, con una temperatura estimada en torno a los 18°C. El viento continuará presente, aunque sin cambios significativos, manteniendo una noche templada para cerrar el día.

O.P.