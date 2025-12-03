Que Dios los perdone: entraron a la parroquia y le robaron la bicicleta al cura

La parroquia Santa María Goretti de Comodoro Rivadavia denunció este martes un hecho delictivo que afectó directamente a su comunidad: el robo de la bicicleta utilizada por el Padre Elkin. El episodio ocurrió durante la mañana, en el sector del Centro Catequístico, donde el rodado se encontraba guardado.

A través de un comunicado, los referentes parroquiales expresaron su repudio frente al robo y remarcaron la preocupación que genera este tipo de situaciones, que no solo afectan al sacerdote sino también a todos los vecinos. “Este acto de inseguridad afecta a nuestra comunidad”, señalaron.

Asimismo, solicitaron a los habitantes del barrio mantenerse atentos y comunicarse ante cualquier información que pueda contribuir a recuperar la bicicleta. La imagen del rodado fue difundida para facilitar su identificación.

Desde la institución también renovaron su compromiso de seguir trabajando por una comunidad “unida, solidaria y segura”, e insistieron en la importancia de la colaboración vecinal para resolver el hecho.