Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Que Dios los perdone: entraron a la parroquia y le robaron la bicicleta al cura

Es la Santa María Goretti de Comodoro Rivadavia. El rodado pertenece al Padre Elkin. Preocupación en la comunidad por los hechos delictivos. 
La parroquia Santa María Goretti de Comodoro Rivadavia denunció este martes un hecho delictivo que afectó directamente a su comunidad: el robo de la bicicleta utilizada por el Padre Elkin. El episodio ocurrió durante la mañana, en el sector del Centro Catequístico, donde el rodado se encontraba guardado.

 

A través de un comunicado, los referentes parroquiales expresaron su repudio frente al robo y remarcaron la preocupación que genera este tipo de situaciones, que no solo afectan al sacerdote sino también a todos los vecinos. “Este acto de inseguridad afecta a nuestra comunidad”, señalaron.

 

Asimismo, solicitaron a los habitantes del barrio mantenerse atentos y comunicarse ante cualquier información que pueda contribuir a recuperar la bicicleta. La imagen del rodado fue difundida para facilitar su identificación.

 

Desde la institución también renovaron su compromiso de seguir trabajando por una comunidad “unida, solidaria y segura”, e insistieron en la importancia de la colaboración vecinal para resolver el hecho.

 

 

 

